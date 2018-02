L'Ideco continua fent comarca amb els seus premis

Amb la presència dels alcaldes de les principals poblacions de l´Horta Sud, encapçalats pel president de la Mancomunitat i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, l´Ideco va celebrar el passat divendres 2 de febrer la seua «Festa Comarcal» a la Sala Cívica del mercat municipal de Torrent.

L´acte es va obrir amb la benvinguda de l´alcalde amfitrió, Jesús Ros, que encetà una activitat amb nombroses intervencions de premiats, homenatjats i autoritats locals i comarcals, alguns dels quals, van reivindicar la ciutat de Torrent com a capital de l´Horta Sud. Aquest va ser el cas del president de l´Ideco, Alfred Ramos, amb la intervenció del qual es va concloure l´esdeveniment.

Dins dels guardonats, el primer torn de la vesprada va ser per a l´investigador catarrogí Wilson Ferrús, guanyador del XXI Premi d'Investigació de l´Horta Sud pel seu projecte «El Grup Femení de la residència d'Estudiants de Madrid en temps de guerra: L'Hort de Les Palmes de Picanya (1936-1939)». A aquest li va continuar la presentació del llibre de l´alaquaser Pau M. Sarrió Andrés, «Les veus de l'Horta Sud: campanars, campanes, campaners i tocs tradicionals», fruit del XX Premi d'Investigació de l'IDECO, fallat en 2016.

En segon lloc es van realitzar els homenatges de l´actual edició d´aquesta festa de reivindicació comarcal. El III Premi «Carmen Valero» va recaure en Conxa Chust Marcilla, mestra de Torrent, per -en paraules d´Alfred Ramos- la seua «coherent trajectòria local en defensa i promoció de la llengua i cultura» valenciana.

L´últim homenatjat de la vetllada va ser l´editor d'«Afers» de Catarroja, Vicent Olmos Tamarit que va rebre el IX Premi «Quico Moret», segons el seu «mantenidor» -el vicepresident de l´Ideco Josep Maria Tarazona-, per la seua «llarga trajectòria en l´edició de llibres d´investigació, com a investigador en l´àmbit local i com a organitzador del considerat com a primer congrés d´història de l´Horta Sud» del 1981.