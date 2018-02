El PP de Mislata cree que el presupuesto aprobado para 2018 "no es real"

El Partido Popular de Mislata ha votado en contra de la aprobación definitiva del presupuesto que presentó el PSOE por considerar que "no atiende realmente a los problemas de los mislateros". El portavoz Jaime López Bronchud opina que "estas cuentas no son reales, no contienen la información necesaria para saber si son una simple invención y solo se han planteado como un truco de magia para conseguir cuatro titulares más".

Bronchud ha subrayado que "el PSOE y Ciudadanos, su fiel escudero, han cuadrado el presupuesto a fuerza de impuestos" y ha señalado que "Bielsa prevé recaudar en plusvalías más de 2.000.000 euros, sangrando el bolsillo de los mislateros para no rebajar la presión fiscal, no tener inversiones de calado y no disfrutar de mejores servicios".

"El PP presentamos en abril del año pasado una moción al pleno para adecuar el cobro de la Plusvalía en Mislata y no seguir sangrando a los mislateros" ha recordado Bronchud quien ha destacado que "Bielsa y sus catorce concejales votaron en contra". "Viven del pasado y de la propaganda mientras construyen un presente y un futuro absolutamente grises" ha lamentado.

"Desde el PP solicitamos que se resolvieran con urgencia las devoluciones a Mislata que estén afectados por estos pagos de Plusvalías y el PSOE también votó en contra" apuntan las fuentes populares quienes destacan que "Bielsa sube el presupuesto a base de recaudar más en impuestos y tasas, denuncias y licencias de Urbanismo".

Bronchud ha señalado que "el PP es coherente con su voto en diciembre, contrario a los presupuestos de 2018, y ha votado negativamente a unas cuentas irreales". El portavoz del PP ha repasado que entre 2014 y 2016, según el propio portal de transparencia del Ayuntamiento y la rendición de cuentas de la Agencia Tributaria se recaudaron hasta un 34,97% menos de lo previsto" y ha concluido asegurando que "dar la espalda a los sindicatos y a los ciudadanos solo evidencia cómo está gestionando Bielsa su mayoría absoluta: con cuentas nada reales y castillos en el aire".