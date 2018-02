Sanz y Campos afrontan la recta final de las primarias del PSPV

La militancia socialista de l'Horta Sud votará finalmente el domingo para elegir a la persona que ocupará la secretaría general entre los dos aspirantes más votados en la primera vuelta, la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz (logró el mayor respaldo) y el portavoz de Torrent Andrés Campos.

Los distintos intentos de algunos 'barones' de unir ambos proyectos para que no volviera a votarse no han cuajado. En el centro de los movimientos han estado los representantes de la corriente 3.0 (en la primera ronda apoyaron a Guillermo Luján pero quedó descartado), quienes manifiestan que no ha sido posible porque la candidata Sanz «no estaba dispuesta a ceder puestos en la futura ejecutiva y, por tanto, a una integración real de los otros dos sectores. Por su parte, los partidarios de Sanz aseguran que ofrecieron las dos vicesecretarías a los que habían sido sus rivales y no aceptaron».

Finalmente y tras diversas reuniones, tanto el 3.0 que lidera Quart de Poblet (e integra a dirigentes del Barrio del Cristo, Silla, Sedaví, Massanassa y Alfafar, entre otros) como los ciscaristas acordaron seguir juntos en la batalla por el congreso y respaldar a Andrés Campos en la votación del domingo.

En cualquier caso, el candidato de Torrent ha agradecido «que se produzcan nuevos apoyos» aunque matiza que «esta candidatura ha ido creciendo paso a paso con la fuerza de la militancia» y seguirá adelante porque «es un compromiso con la militancia votar en segunda vuelta porque de otro modo, de nuevo estarían decidiendo entre unos pocos el futuro de todos». «Representamos a la militancia de base, la misma que apoyó a Pedro Sánchez en su candidatura a la Secretaría General»,, insistió Campos.

En la candidatura de Eva Sanz, su equipo está convencido de que el domingo la alcaldesa revalidará la victoria. «Estamos a 48 horas de abrir un nuevo tiempo. Que gane la militancia», manifestó ayer Eva Sanz en un acto con la militancia de Quart de Poblet.