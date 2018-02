Eva Sanz y Andrés Campos pugnan hoy por la secretaría general de l'Horta Sud

Las 19 sedes socialistas de l'Horta Sud abren hoy sus puertas de nuevo para acoger la votación de la segunda ronda de las primarias para elegir la secretaría general. La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, se enfrenta al portavoz de Torrent, Andrés Campos, dado que ambos fueron los más votados en la primera vuelta, en la que también participaba el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, que no logró pasar esa fase. El cuarto aspirante, el exedil de Mislata, Miguel Merenciano, se retiró unos días antes en favor de Eva Sanz.

La votación se ha iniciado a las 10 de la mañana y, en algunas sedes, durará hasta las 20 horas. Todos los municipios de l'Horta Sud tienen agrupación socialista excepto Beniparell y Llocnou de la Corona. Asimismo, el Barrio del Cristo tiene su propio colectivo socialista. La militancia de l'Horta Sud llega a las 2.013 personas, según el censo vigente, lo que significa que duplica a la de la ciudad de Valencia e iguala a la de toda la provincia de Castelló junta. Las tres agrupaciones de mayor peso en este proceso son las de Torrent (307), Mislata (273) y Quart de Poblet (189).

En la jornada del pasado domingo emitieron su voto 1.495 personas, lo que significa una participación del 74,2%. No obstante, se registraron grandes diferencias entre agrupaciones ya que en Aldaia, Benetússer, Quart de Poblet, Silla y Torrent votó más del 80% de la militancia, mientras que otras como Xirivella, Sedaví y Picassent rozaron el 60% y en Alaquàs solo emitió su sufragio el 47,8% de la afiliación.

Eva Sanz fue la más votada con una importante diferencia ya que obtuvo 629 votos, que es un 42,9%, frente a los 439 que logró Andrés Campos (29,38%) y los 414 de Guillermo Luján (27,71%). Dado que ninguno logró en 51% de los votos, la normativa del PSOE especifica que hay que ir a una segunda vuelta, a no ser que los dos candidatos con más apoyo hubieran llegado a un acuerdo a lo largo de esta semana y uno de ellos se hubiera retirado, cosa que no ha sucedido.

Meses de movimientos

El congreso comarcal del PSPV comenzó a gestarse el pasado verano, cuando el sector ciscarista de la comarca comenzó a postular a Guillermo Luján para la secretaría general. El alcalde de Aldaia manifestó desde el principio que pretendía liderar una candidatura de consenso y rechazaba, de entrada, ir a una confrontación con otros compañeros. El todavía secretario general y alcalde de Albal, Ramón Marí, postuló a Eva Sanz y los sectores críticos animaron a Andrés Campos a presentarse.

Hace aproximadamente dos meses, un grupo de diez municipios comenzó a mantener reuniones conjuntas para impulsar una candidatura única, por iniciativa del alcalde de Mislata y presidente de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa. Entre los que se sentaron a esa mesa estaban tanto Eva Sanz como Guillermo Luján, y todo indicaba que sería el segundo el que acabaría encabezando la propuesta.

De forma paralela, sectores como la corriente 3.0, que lidera Quart de Poblet, animaron a Ramón Marí a volver a presentarse, una posición que inicialmente compartía el alcalde de Torrent, Jesús Ros. No obstante, todos los sectores coincidían públicamente en que no querían repetir el escenario de fractura del anterior congreso, en el que Marí se enfrentó a la alcaldesa de Picassent, Conxa Garcia, y le ganó por un ajustado margen, lo que partió la comarca en dos.

La mesa de trabajo que lideraba Fernández Bielsa acabó eligiendo a Eva Sanz como precandidata, dado que Guilllermo Luján se retiró por voluntad propia tres días antes de que se cerrara el plazo, alegando que no había logrado el consenso que pretendía. Su renuncia provocó que dirigentes ciscaristas animaran a Campos a presentarse con la promesa de apoyarle. En ese contexto, Ramón Marí anunció que no repetiría y la tarde anterior a agotarse el período para presentar las precandidaturas, fueron Eva Sanz y Andrés Campos los que se inscribieron.

Pero en la jornada de cierre de ese primer proceso los acontecimientos se precipitaron cuando el exedil de Mislata Miguel Merenciano anunció, por sorpresa, su precandidatura, y cuando Guillermo Luján dio marcha atrás en su retirada y presentó su opción en el último minuto, directamente en la sede central de València. Este último paso provocó la indignación de algunos de sus antiguos compañeros, que lo entendieron como una deslealtad y vieron en estos cambios la mano de Blanqueries. De este modo, finalmente fueron cuatro los aspirantes que recogieron avales, un hecho único en toda la Comunitat Valenciana en este proceso, e insólito en l`Horta Sud.

Sanz quedó con el soporte de los líderes de siete de los municipios que habían comenzado con ella, entre ellos Bielsa, las alcaldesas de Alaquàs y Alcàsser, Elvira García y Eva Zamora, respectivamente, y el exalcalde de Xirivella, Michel Montaner. Campos logró el respaldo de Jesús Ros y los principales líderes de Torrent, además de los grupos críticos de diferentes agrupaciones que ya le apoyaban, y Luján quedó con el apoyo de los cistaristas (Aldaia, Picanya y Picassent) y el 3.0 (Quart de Poblet, Silla y sectores de Sedaví, Massanassa y Alfafar, entre otros).

Un resultado esperado

Todo pronosticaba que Eva Sanz pasaría el primer corte con solvencia, como así fue, mientras que la disputa estaba entre Campos y Luján para pasar a la segunda vuelta. Diversos dirigentes socialistas consideran que la maniobra de Luján de renunciar y presentarse después en el último momento fue determinante en su mal resultado, a pesar de que partía con más apoyos que Campos, mientras que el líder de Torrent fue ganando apoyos "a través de una campaña muy dinámica, bien planteada y con las ideas muy claras", opinan otros, ya que logró darle la vuelta a agrupaciones como la de Sedaví o Alaquàs.

Tras la votación del domingo y con Sanz y Campos ya en la recta final, han sido diversos los intentos para que confluyeran en una candidatura única y no volver a hacer a la militancia votar otra vez, aunque todos sin éxito. Ambos candidatos se entrevistaron cara a cara en un conocido local de Alaquàs pero no llegaron a un acuerdo. "El futuro del partido no se puede decidir en una mesa entre tres o cuatro personas sino que ha de decidirlo la militancia y la mejor forma es votando", manifestó Campos, mientras que Eva Sanz insistía que su proyecto estaba abierto a todos, tanto al candidato de Torrent como al de Aldaia.

Y también mantuvieron conversaciones a lo largo de la semana los principales 'barones' comarcales en ese sentido. No obstante, los sectores que habían apoyado a Luján consideraron que el equipo de Sanz no tenía "voluntad real" de integrar al resto, mientras que los partidarios de la alcaldesa de Benetússer pensaron que se estaba gestando una alianza en torno a Campos que podía desvirtuar el proceso.

El viernes por la mañana, tanto los ciscaristas como la corriente 3.0 anunciaron su apoyo a Andrés Campos públicamente, por considerar que era el proyecto que en el futuro lograría el mayor consenso, con el anuncio de que, una vez superada la votación de hoy, si ganaba, trabajarían para que Sanz y los suyos se integraran en la futura dirección comarcal. Por su parte, el portavoz de Torrent agradeció "todos los apoyos porque se trata de sumar consenso" aunque dejó claro que "lo que cuenta es el voto de la militancia, de las personas una a una, y no los acuerdos de cuatro o cinco personas, porque nosotros hemos ido ganando los apoyos poco a poco a lo largo de la campaña".

Tanto Sanz como Campos han realizado hasta el último minuto actos en diferentes municipios (coincidieron el mismo día en Picassent). A lo largo de la campaña, han aparecido en ambos dos conceptos, la necesidad de empoderar a la militancia (la alcaldesa propuso ejecutivas itinerantes y el portavoz anunció que crearía la figura del Defensor de los afiliados, elegido por las bases) y la importancia de que l'Horta Sud recupere "el papel protagonista que le corresponde" dentro del partido. Más allá de que ambos pretenden ganar esta cita, también han manifestado la importancia de volver a movilizar a la militancia en este segunda vuelta.