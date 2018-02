Xirivella renueva la web municipal

Desde el pasado día 1 de febrero, la web municipal del Ayuntamiento de Xirivella (www.xirivella.es) tiene una nueva cara.

Con un diseño moderno, más sencillo de gestionar y adaptado al móvil, la web permitirá ofrecer más servicios e informaciones.

En la portada de la web aparecen destacadas cuatro de las secciones más demandadas por la ciudadanía: el portal de transparencia, el de bolsas de trabajo y oposiciones, el de participación ciudadana y la sede electrónica, donde poder hacer trámites on line.

Ahora, los diferentes departamentos municipales tendrán que ir actualizando, depurando y ampliando sus contenidos, un trabajo en algunos casos laborioso pero necesario para difundir sus actividades. Al mismo tiempo se irán implantando y desarrollando las funciones que aún no están activas y planificando nuevas funcionalidades.

La nueva web se ha construido sobre un CMS de código abierto (WordPress) y está diseñada para que sea fácilmente accesible desde dispositivos móviles. Ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación directa del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ayuntamiento.

«Estoy muy contento porque la renovación de la web era un proyecto de legislatura que ahora empieza a funcionar», explica Josep Agustí, concejal de Información y Transparencia. «De todos modos -advierte-, el trabajo empieza ahora, con el mantenimiento, la ampliación de funciones y la corrección de los errores que se detectan. Un portal web no está acabado nunca.»

Como nuevos retos, la concejalía se plantea desarrollar y mejorar el diseño de Trámites - Sede electrónica y de los espacios de participación ciudadana y Portal de transparencia.