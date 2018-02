El Stepv y Fampa reflexionan sobre el papel de los consejos escolares municipales

El sindicato Stepv, en colaboración con la federación de asociaciones de madres y padres de alumnado (Fampa), organiza una jornada formativa para la comarca de l'Horta Sud sobre los consejos escolares. Con el título «Els CEM: una eina per a la participació educativa» y a raíz de la nueva constitución e estos órganos tan importantes, se reflexionará sobre el papel en la eduación.

Los convocantes recuerdan que recientemente se ha publicado la normativa de constitución de los consejos escolares municipales y, tal y cómo establece la legislación, en todas las poblaciones con más de un centro escolar han de crearse.

Los representantes de Stepv de l'Horta Sud, avier Juan, Nuria López, Pilar Pérez e Imma Rosell, «los CEM tienen vida más allá de decidir los tres días no lectivos que se corresponden con las fiestas locales, del mismo modo que la democracia no se agota depositando una papeleta cada cuatro años"«. Estos sindicalistas defienden que los CEM «tienen que ser consultados preceptivamente sobre infraestructuras escolares, la educación inclusiva, las enseñanzas no regladas, la distribución de las inversiones municipales en educación o la modificación de la jornada escolar», además de elaborar un informe anual sobre la situación de la enseñanza.

La Jornada formativa que se realizará el 20 de febrero a las 17,30 horas en la Casa de la Cultura de Torrente y estará abierta a todo el profesorado, AMPA, alumnado, administración educativa, ayuntamientos, asociaciones y otras entidades. «En las últimas décadas hemos delegado demasiado en otras instancias y hemos renunciado al poder de decissió que nos corresponde como la sociedad profundamente y radicalmente democrática a que aspiramos a ser», valoran.



Mesa redonda de expertos

En la mesa redonda de la jorbada participarán la concejala de Alcàsser, Cristina Lucendo; el inspector de Educación, Miguel Ángel Martí; la maestra jubilada Pilar Tormo; el exdirector del CEIP 9 d'Octubre de Alcàsser, Nelson Seguí, y la expresidenta de la AMPA del instituto Veles e Vents, Amparo Cuesta.