Cirugía veterinaria pionera para un felino abandonado

El hospital veterinario de Paterna Aúna Especialidades Veterinarias operó ayer a un gatito que vivía en la calle y al que rescató una protectora de la parte superior del cráneo. Ahora, los profesionales del centro han reconstruido esa zona de la cabeza del animal en una operación pionera en España, ya que nunca antes se había realizado una cirugía parecida a estas características con anterioridad, según informan fuentes del centro especializado.

El médico encargado de esta actuación realizada durante el día de ayer es uno de los pocos Diplomados Internacionales en Neurología/Neurocirugía de España, Alejandro Luján Feliu-Pascual, licenciado por la Universidad de Murcia en 1994.

El gato, que vivía en la calle tras ser abandonado fue recogido por una protectora. El cerebro del animal se salía del cráneo al no estar reubierto o protegido más que por la piel. De esta forma, los especialistas procedieron ayer a implantar un casco de titanio o hueso sintético que hiciera de casco, y que luego se fuera recubriendo con la piel. Cabe destacar que al margen de este problema de nacimiento, el animal está ciego, aunque esto no le ha impedido realizar una vida normal. La única «restricción» según informa el centro, que ha tenido que sufrir el animal en su vida es la de no saltar a sitios elevados, es decir, vive «a ras de suelo». La operación es pionera en España y casi en el mundo, pues solo se había practicado en una ocasión en Estados Unidos en un caso mucho menos grave. En este caso, los especialistas procedieron a instalar una prótesis de nailon biocompatible que cubría la parte del cerebro del felino.

Se rebajó la piel restante para poder acoplar la prótesis que ahora lleva el animal. Tras la cirugía, el gato necesita un par de días de reposo y después, tal como explican desde el centro veterinario, «podrá jugar sin riesgo a rasgarse el cerebro».