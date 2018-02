PP y EU denuncian que hay contradicciones en documentos del caso de las facturas

El PP de Aldaia exigió ayer al alcalde Guillermo Luján en el pleno que explicara por qué existen dos oficios casi idénticos sobre la contratación del servicio de catering social, por cuyos pagos está siendo investigado. Uno de los dos le fue entregado al PP pero el otro, aunque iba dirigido al grupo, no les llegó, por lo que el informe clave del expediente no lo han tenido hasta hace días. Luján atribuyó el doble oficio a un error administrativo y leyó la orden que dio de entregar toda la documentación. «¿El alcalde no lee lo que firma?», le replicó la portavoz delPP, Carmen Jávega.

Finalmente el interventor indicó que desconocía por qué no se siguió la orden del alcalde, aunque apuntó que posiblemente fue porque no había expediente electrónico. «No sé lo que pasó», dijo.

Por su parte, la portavoz socialista Empar Folgado quitó importancia al doble oficio al alegar que solo era una relación de documentos. Pero el portavoz de EU-Verds, Juanjo Llorente, criticó que no deben cometerse esos errores en un documento firmado por el alcalde y con número de registro. El portavoz de Compromís, Carlos Andrés Raga, pidió saber si había quejas en el servicio para que se decidiera privatizarlo y consideró que el proceso «fue un traje a medida» para la firma adjudicataria. También Llorente criticó esta privatización. Luján insistió en que la voluntad principal era no retirar el servicio.