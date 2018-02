Las mujeres de Compromís se suman a la huelga del 8 de marzo

Las mujeres de Compromís harán la huelga feminista del 8 de marzo. La coalición de izquierdas ha criticado que el Gobierno Central sea "incapaz de tomar medidas que vayan encaminadas a fomentar la reducción de la brecha salarial. Por si esto no es suficientemente negativo, el presidente del gobierno ha protagonizado en las últimas semanas declaraciones dando a entender que la igualdad salarial no es una prioridad para el ejecutivo. Aún así, los recortes en las partidas de igualdad continúan manteniéndose y las políticas adoptadas por parte del gobierno ignoran todas las desigualdades en materia laboral y económica a las que nos vemos sometidas las mujeres a diario" denuncia Camen Gayà.

Compromís per Paterna pone como ejemplo a seguir, en cuestiones de igualdad a Islandia. El primer país que ha aprobado una ley con sanciones para las empresas y organismos públicos, que no demuestren que sus trabajadoras y trabajadores ganan el mismo jornal por el mismo trabajo realizado.

Según denuncia Compromís, en el Estado español, la situación dista mucho de la de Islandia, u otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Noruega o Dinamarca. La brecha salarial del Estado español se sitúa en un 23,25%, un 34% en el caso de la Comunidad Valenciana. Esto quiere decir, una media de 6.100 euros anuales menos para una trabajadora que desarrolla un trabajo de igual valor que un hombre.

"Las acciones llevadas a cabo por parte del gobierno central para promocionar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres son claramente insuficientes. La inexistencia de un Ministerio de Igualdad propio e independiente nos preocupa de manera considerable, pero nos preocupa más si cabe la poca perspectiva de género de algunas de las campañas impulsadas por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" añade Carmen Gayà.

Por todo esto, las mujeres que trabajan al Grupo Municipal de Compromís per Paterna han decidido sumarse a la huelga general de mujeres del 8 de marzo. En el próximo pleno el grupo presentará una moción con las exigencias que el consistorio tendría que trasladar al gobierno central. Entre otros, una ley de equiparación efectiva salarial entre hombres y mujeres que incluya recursos en inspección del trabajo para detectar y sancionar discriminaciones directas e indirectas salariales por razón de sexo.

"El Gobierno de Rajoy tiene que dejar de estar a la cola en cuanto a derechos laborales de las mujeres y empezar a dar pasos para evitar la brecha salarial y el empobrecimiento de las mujeres trabajadoras" concluye Carmen Gayà.