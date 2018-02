Paterna lanza una campaña sobre el uso seguro de artefactos pirotécnicos

La concejalía de Seguridad junto con la de Cultura y Fuego y la Policía Local de Paterna ha lanzado una campaña para concienciar sobre la importancia de la seguridad y la prevención de riesgos que conlleva el uso de artefactos pirotécnicos entre los niños y niñas.

Tal y como ha explicado la concejala de Fuego, Paqui Periche, "el objetivo de la iniciativa es fomentar una conciencia preventiva entre los menores, mostrándoles las pautas de seguridad que hay que tener cuando se manejan petardos, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas falleras". Para ello, se ofrecerá a los educadores y profesores de los centros escolares municipales material que incluye normas y consejos para que los menores adquieran hábitos correctos para este tipo de actividades.

Dentro de la campaña informativa, además de material didáctico, se han editados folletos que recogen un total de 12 consejos para un uso responsable de los artificios pirotécnicos.

Entre las recomendaciones está la de almacenar los petardos lejos de productos químicos inflamables o sustancias peligrosas, no manipular los petardos, no lanzarlos nunca hacía animales o personas, respetar las zonas habilitadas para tirar petardos o no guardar los petardos en los bolsillo o ropas.



Precauciones

En la Comunitat Valenciana existe un decreto por el cual se reduce la edad legal para el uso de artefactos pirotécnicos. En el caso de artificios pirotécnicos de categoría F1 (bengalas, bombetas, cascadas o pistones), la edad para poder usarlos pasa de los 12 a los 8 años, mientras que en el caso de categoría F2 (candelas, cohetes voladores o truenos) la edad se reduce de los 16 a los 10 años.

A este respecto el Comisario Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre, ha recordado que, "en todos los casos, los menores que usen artefactos pirotécnicos deben contar con una autorización firmada por sus padres o tutores y siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto". Además, ha recordado que "sólo se deben comprar los petardos que se ajusten a la edad del menor y seguir las indicaciones concretas que marcan los distintos fabricantes".