La AVV de La Canyada pide explicaciones a Sanidad por los accesos al ambulatorio

En este sentido Carot lanza una serie de preguntas a la conselleria exigiendo explicación de por qué no funcionaron los sistemas alternativos de apertura, del detalle de la última revisión del sistema, así como una respuesta de por qué no se dispone de un plan alternativo en estos casos. Asimismo, la AVV solicita que, aunque el edificio no dependa del consistorio paternero, se de la posibilidad a que la Policía Local pueda intervenir y disponer de llaves para abrir el centro si es necesario, ya que, «es un edificio público».