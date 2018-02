El PP critica que Torrent no diera los datos de áreas vulnerables a la conselleria

La portavoz del Partido Popular en la ciudad de Torrent, Amparo Folgado, ha criticado que el consistorio no respondier los formularios relacionados con las zonas vulnerables del municipio, que supuestamente remitió hace meses la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Los populares se manifiestan en este sentido, después de que la conselleria replicara a los alcaldes que no compartían los datos que hizo públicos, que no habían contestado a sus requerimientos de información.

Por ello, el PP ve «falta de interés del gobierno socialista en un tema tan importante de recopilación de datos necesarios, para trazar las estrategias de regeneración urbana, realizar los futuros planes y poder acceder a ayudas, según los criterios establecidos por la consellería en este estudio».

Folgado afirma que, «como en tantos otros temas, la desidia marca el día a día del equipo de gobierno socialista de Torrent y ahora también lo saben en la propia consellería de su mismo signo político». La edila ha instado al consistorio a «planificar Áreas de Regeneración y Renovación Urbana» suscribiendo acuerdos para actuar en barrios como San Gregorio, Zaragoza o el del Mercado San Gregorio y la Sagrada Familia.