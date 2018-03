Compromís, Podemos, EU y Cs tumban una moción de apoyo a Puerto Mediterráneo

Compromís, Paterna Sí Puede, Cs y EU tumbaron anoche una moción planteada por el PP, para que el ayuntamiento mostrara su respaldo al proyecto comercial de Puerto Mediterráneo, "siempre que cumpla la legalidad", y trasladar ese apoyo al presidnete Ximo Puig, las consellerias de Medio Ambiente y Territorio, así como a las juntas de barrio y consejo de participación local. La iniciativa popular contó con los votos del PSOE y los dos concejales no adcristos.

El PP defendía la moción argumentan que Puerto Mediterráneo es un proyecto de "800 millones de euros, que generería unos ingresos de 40 millones en impuestos de construcciones, más 1,4 millones anuales de IBI, lo que conllevaría un aumento de los ingresos de municipales y que rebajaría los impuestos a los paterneros". Además, según la portavoz del PP, María Villajos, el proyecto tendría un impacto de "5000 puestos de trabajos directos e indirectos y reduciría el paro, que en enero de 2018 se situaba en el 18%". La popular argumentó que la actuación sería "un polo de atracción supracomunitario" y ha recibido el respaldo del "tejido empresarial parternero por la generación de riqueza y empleo, la Confederación Empresarial Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresarios, CCOO, UGT o asociaciones de consumidores".

También, Paqui Periche, portavoz del PSOE, anunció que votarían a favor de la moción, "si el proyecto cumple con toda la legalidad, como no puede ser de otra manera". La socialista explicó también que presentarían una enmienda para que la actuación cumpla con el Plan Actúa y "sea sostenible, social y medioambiental". También fue rechazada en la votación.

Desde Compromís, apuntó que su postura es "la misma que en 2012: en contra frontalmente de una actuación que no representa nuestro modelo económico. Y así se refleja en el Pacte del Botànic, que apuesta por mejorar el comercio de proximidad". El concejal Juanma Ramón afirmó que Puerto Mediterráneo "no es un modelo sostenible a nivel económico" y advirtió a Villajos que "dejara de engañar a la gente con falsas expectativas", respecto a la creación de empleo. Para el edil, "no se contempla una creación de empleo neto, sino que habrá un trasvase entre centros comerciales que competirá". Además, puntualizó que "sus previsiones de creación de empleo no las puede asegurar, ya que no puede discriminar a un parado de Burjassot y que solo serán los parteneros los que trabajarán allí". Ramón sentenció que Puerto Mediterráneo "llega 15 años tarde" y aseguró que "el proyecto presentado es ilegal, está rechazado y administrativamente no existe".

Frederic Ferri, de Paterna Sí Puede, insistió en que la actuación "es una barbaridad ecológica y medioambiental que destruirá un paraje natural y de protección local". El concejal advirtió que estos centros comerciales están provocando que los centros históricos acaben en calles fanstama". Ferri calificó de "mentira" que van a "crearse puestos de trabajos" y alertó de que el área metropolitana "está saturada" de este tipo de centros "y ahora estamos en otra sociedad que compra por internet". El edil, dice que la actuación prevista "está claro que es recalificar terrenos, construir y después dejarte ahí el muerto mediterráneo, donde el ayuntamiento tendrá que encargarse de las calles, la limpieza y la iluminación".

Desde EU, Javier Parra, indicó que "no es el modelo que necesita Paterna, la comarca y la CV, y seguiremos luchando contra Puerto Mediterráneo". El concejal criticó que "estamos ante un pelotazo" y alertó de que Paterna "parece más una ciudad dormitorio que a otra cosa".

La balanza para que la moción no saliera adelante la decantó Cs, que en octubre de 2016 votó a favor de propuesta similar, como le afeó anoche Paqui Periche. El concejal Jorge Ibáñez, admitió el cambio de postura de su formación pero lo atribuyó a que "no sabemos en qué se basa el proyecto, si se va aprobar en el Corts, el ayuntamiento, si se van cargar la Mola, si será más pequeño yel proyecto y se salvara? Votar a ciegas no lo podemos hacer, y cuando traigan algo en firme ya veremos". Pese al rechazo, el edil dejó claro que su partido "está a favor de las inversiones, este". Además, instó al consistorio a "cuidar un poco la Mola" y "limpiarla de hierbajos, escombros y basuras".

En el turno de replica, Villajos aseguró que Puerto Mediterráneo "no es enemigo del comercio local" y las firmas que se instalen allí "son las misas que tenemos a cinco minutos en coche, y ahora estarían al lado. Por cierto, esos megacentros cercanos los construyó el PSOE y no el PP". La popular dijo "entender que no sea su modelo, pero expliquen (a Compromís) cuál es, y planteen uno que genere trabajo, ingresos para las arcas locales y no haya inversión de dinero publico". Así, recordó que el proyecto de Puerto Mediterráneo "está en la conselleria con 35 informes favorables"

Antes de la votación, el alcalde Sagredo expresó su "preocupación" por que se rechace una moción que respalda a un inversor "100% privado y en terrenos 100% privados", y que "incluya que sea sostenible como dice el Plan Actúa aprobado por todos los partidos". El munícipe quitó hierro a la votación que iban a perder calificando la iniciativa de "brindis al sol", pero que "allá cada uno con su sensatez".