"Tener más no siempre significa estar mejor"

Evaluar la economía en términos de crecimiento económico es "un error" porque no responde a la realidad. Así lo defendió el experto Enrique Lluch Frechina, uno de los autores del informe "Pobreza, desigualdad y trabajo remunerado", en el marco de una conferencia que ofreció el pasado fin de semana, organizada por el colectivo Alaquàs Debat, en colaboración con Cáritas Alaquàs.

El acto estuvo presentado por el graduado social Rubén Molina Fernández, representante de Alaquàs Debat, quien defendió la importancia del empleo de calidad para combatir la pobreza y las desigualdades.Por su parte, la representante de Cáritas Vicen Robles fue la encargada de repasar la trayectoria del ponente.

Por su parte, Enrique Lluch explicó que los informes que su grupo elaboran van más allá de las cifras oficiales para analizar cómo afecta la situación económica a las personas más vulnerables. En este sentido, el experto analizó que en 2016 y el primer cuatrimestre de 2017 el empleo creció en menor medida que en el año anterior en la Comunitat Valenciana y además fue mayoritariamente temporal o a tiempo parcial, por lo que un porcentaje elevado de nuevos trabajadores siguen estando por debajo del umbral de la pobreza.También indició que la situación de precariedad en el empleo afecta en mayor medida a las mujeres.

Por ello, defendió el término "pobreza" laboral para definir la situación que viven esos trabajadores cuya remumenación "alivia su situación pero no les permite salir de la pobreza" e insistió en que los datos en la Comunitat Valenciana son peores que la de la media española, siguiendo esos parámetros.

En el turno de ruegos y preguntas, el ponente fue interpelado sobre el objetivo del informe, las posibles soluciones a la situación, en qué medida ha afectado la reforma laboral a la precariedad o si era partidario del decrecimiento económico, entre otros. Lluch Frechina esgrimió que es necesario reorientar la economía porque "tener más no siempre es estar mejor" y tampoco se puede crecer indefinidamente porque los recursos del planeta son limitados. Además, abogó por no enfocar la economía en el crecimiento económico porque "no se trata de que entre todos sumenos cada vez más sino de que todas las personas tengan, al menos, lo suficiente".

Lluch hizo bandera de la redistribución económica y aseguró que "se puede conseguir porque mucha gente, cada vez más, lo estamos intentando"."Un país no mejora porque suba el PIB sino porque haya menos pobres", concluyó.