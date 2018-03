Compromís, Pasip y EU aplazan dos días la votación para suspender las licencias

La sesión urgente y extraordinaria no alcanzó ni los tres minutos y el resumen, utilizando el símil futbolístico, fue el de patada hacia adelante y ganar tiempo.

Los cinco grupos municipales de Paterna se sentaban en el hemiciclo a las cinco de la tarde. El pleno, de carácter extraordinario, tenía como fin votar que se hicera efectiva desde ese momento la suspensión cautelar de concesión de licencias para actividades asistencias. El objetivo real es frenar el centro de acogida de menores previsto por la Generalitat en Montecañaca y que ha desatado el rechado de los vecinos del barrio residencial.

La convocatoria del pleno extraordinario de ayer se aprobó el pasado miércoles. El PSOE presentó una enmienda in voce a su propia moción, que agrupa la elaboración de un estudio por parte de Urbanismo sobre las actividades asistenciales previstas en el PGOU y una vez realizado, se abra un proceso participativo para que los vecinos decida qué quieren y que no. Pero como este estudio puede tardar lo suyo se fijó el pleno de ayer para suspender las licencias asistenciales desde ya.

Solo habló el alcalde. Juan Antonio Sagredo explicó los motivos del pleno y ya en previsión, recordó que en el caso de que la votación sobre el carácter de urgencia no saliera adelante, ya establecía otro pleno extraordinario para el jueves –Dia Internacional de la Dona– a las 8 de la mañana. «Si alguien vota en contra o se abstiene y no se celebra hoy el pleno, será dos días después, con el perjuicio para el ayuntamiento», advirtió.

El munícipe abrió el turno de intervenciones y ningún grupo tomó la palabra. Entonces, levantaron la mano para votar. A favor del sí: PSOE, PP, Cs y los dos no adscritos, los mismos que el miércoles sacaron adelante la moción socialista. En contra, Compromís, Paterna Sí Puede –socios del PSOE en el Pacte del Batà– y EU, favorables a la instalación de menores. Al no alcanzar los dos tercios del pleno, la urgencia fue rechazada, de ahí que el siguiente punto ya no se abordó. Ahora, se votará directamente el jueves.