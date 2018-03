Bronca en Manises por la recepción a las fallas en la Diputación

El equipo de gobierno de Manises ha emitido un durísimo comunicado contra el líder del PP manisero y diputado provincial, Francisco Izquierdo, por lo que califican como "acontecimientos ocurridos" el pasado lunes durante la tradicional recepción del presidente de la Diputación de València a todas las fallas de la provincia, y a la que acudieron como todos los años las falleras mayores de la ciudad, los presidentes y la Junta Local Fallera, acompañados por la concejala de Fiestas, Altea Royo, y el alcalde de Manises, Jesús Borràs.

Desde el ejecutivo sostienen que "gracias a las gestiones de Borràs y Royo, pudieron acceder a determinadas estancias de la Diputación de Valencia donde las falleras mayores y los presidentes pudieron visitarlas y hacerse las fotos pertinentes". El problema vino, según el comunicado, cuando Izquierdo, en un "comportamiento y fuera de lugar", puso "en un compromiso a las falleras, pidiendo que se hicieron una foto con él en un lugar no autorizado dentro de la Diputación; todo esto consecuencia directa de querer tener protagonismo y de estar continuamente junto a las falleras y presidentes, cuando estos ya estaban acompañados por el presidente de la Junta Local Fallera, Juan Ros, el alcalde de Manises, Jesús Borràs y la concejala de Fiestas, Altea Royo, que son quienes representan al colectivo fallero y son la máxima autoridad en representación del Ayuntamiento de Manises en este acto. De hecho, y para muestra un botón, otros diputados y exalcaldes no se encontraban por allí revoloteando tratando de aprovechar la mínima ocasión para mendigar una foto y sacar un aprovechamiento político inapropiatdo de la imagen de las falleras mayores del pueblo".

Por ello, acusan al diputado provincial popular y a su partido de querer "sacar un rédito político que no es suyo, aprovechándose de las falleras y de los actos organizados por otras instituciones y olvidando por completo cuál es su lugar. Nadie de los allí presentes entendió claramente su patético comportamiento. Posteriormente, a partir de las 11.30 h, cuando las Juntas Locales Falleras de la provincia de Valencia presentes subían para recibir el estandarte de la Diputación, denominaron a la Junta Local Fallera de Manises, acompañada del Sr. alcalde. La sorpresa de todos fue ver subir detrás de la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Manises, al Sr. Izquierdo cómo si él fuera el alcalde de Manises, usurpando así el lugar que tenía que ocupar el alcalde de la ciudad, que en ese momento se encontraba de camino a la recepción de alcaldes que se celebraba de manera prácticamente simultánea en el Ayuntamiento de Valencia".

Pero las críticas no queda ahí. "No sabemos si sufrió un momento de confusión momentánea muy extraña, o si fue realmente su afán de protagonismo el que lo alentó a subir las escaleras olvidando totalmente que ya hace casi tres años que él no es alcalde de Manises y, por lo tanto, no representa a los maniseros y maniseras. Sinceramente nos decantamos más por la segunda opción pero desgraciadamente, cada cual tiene que saber siempre cuál es su lugar y, ni el lunes en el acto de la Diputación, ni en el comportamiento como concejal y como diputado está a la altura que se merecen las instituciones", concluye el comunicado.

La respuesta de Izquierdo no se hizo esperar. En otro comunicado, el PP de Manises defiende que aprovechando la asistencia de las falleras y presidentes, Izquierdo se dirigió a la comitiva para "saludarles y acompañarles durante toda la mañana, ya que, es en la Diputación Provincial donde realiza su actividad como diputado". Los populares aseguran que es "patente que, al alcalde de Manises (que no ganó las elecciones municipales) no le gustó para nada la presencia de Izquierdo. Desde un principio, se ha querido silenciar y ocultar que Francisco Izquierdo es diputado provincial, ya desde el mismo día de la constitución de la Diputación, en julio del 2015, que pese a estar presente una persona de la radio Municipal de Manises, en la toma de posesión de la Corporación Provincial, se silenció el hecho de que un manisero, Francisco Izquierdo, era nombrado diputado".

El comunicado resalta que "no hubo una utilización de nada ni de nadie, sólo ha habido un acto de querer estar al lado de los maniseros y maniseras que representan las Fallas de nuestra Ciudad, por un Diputado Provincial manisero". En este sentido, aseguran que la visita que realizaron "no fue una gestión del alcalde ni de la concejala de Fiestas, ya que todas las Fallas que asistieron pueden a acceder a ver el interior de la Diputación" y que "la Fallera Mayor de Manises, junto al Presidente de Junta Local, sube a recoger el estandarte que se entrega por parte del presidente dela Diputación y de la Fallera Mayor de Valencia, y lo hacen acompañados del alcalde y concejal de fiestas y, también, del diputado Provincial de esa población, si lo hay. En el caso de Manises, Francisco Izquierdo".

En este sentido, recuerdan que si Jesús Borràs "no subió es porque decidió marcharse a otra ocupación, siendo exclusivamente decisión suya. Izquierdo, mientras fue alcalde de Manises, nunca se marchó ni dejó solas a las Falleras y presidentes de Manises y no fue nunca a la recepción del alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Ya que, entendió que su lugar era estar en todo momento con los representantes de nuestras Fallas. Lo que no entendemos es que el actual alcalde decidiera abandonar a las Falleras Mayores y presidentes, marcharse y no acompañar a la Fallera Mayor de Manises a recoger el estandarte".

Los populares califican de "lamentable" el comunicado de alcaldía, "intentando ridiculizar a un manisero que representa a Manises en la Diputación, utilizando un medio de todos los maniseros, como es la web del Consistorio Local y las Redes Sociales del Ayuntamiento, de forma partidista. Esto sólo es síntoma de la incapacidad y del no saber estar de quien actualmente mal nos representa. Es vergonzoso que se habrá esta polémica en lugar de disfrutar y apoyar las fiestas de la Fallas, que recordemos que, para nosotros, además de fiesta, es cultura, arte, tradición y valencianía, cosa que para que los que mal nos gobiernan hoy en día, no lo es".