Antoni Pardo copa la sección especial de Torrent

Antoni Pardo reina este año en Torrent. Y además lo ha hecho con un doblete. No solo han disfrutado esta tarde haber ganado el primer premio de la sección especial de la falla grande sino que también han celebrado haber ganado la infantil. Los falleros y falleras no cabían en sí segundos después de que la fallera mayor de Torrent pronunciara el nombre de su comisión. Saltos, cánticos y abrazos, todo a una, porque ganar este premio este año significa mucho para todos ellos. Al igual que en el caso de Paterna, la misma falla ha ganado en ambos monumentos en la categoría reina.

El premio se lo dedican a dos falleros "de toda la vida" que este año les han dejado: "Antoniet" y José De la Fuente. Sin embargo, parece que aún estén con ellos. "Estos triunfos, que son los de todos, son por descontado, para ellos. Va por ellos", ha explicado emocionado el presidente, Vicente Martínez. La fallera mayor, Nerea Monera no cabía en sí. "Estoy muy orgullosa de mi falla, no sé qué más decir, es maravilloso". "Estamos muy contentos, todavía no nos lo creemos", añade el presidente. Antoni Pardo es una de las ocho comisiones que celebran 50 años y este año la comisión había realizado un gran esfuerzo presupuestario para el monumento.

Los que también celebrarán esta noche serán los dos artistas falleros que han alzado los monumentos, David Ojeda y Vicente Llácer. "Es el primer año que están con nosotros y la falla contentísima de su triunfo". Vicente Martínez lleva cinco años siendo presidente y explica que este ejercicio es el último, Pero lo deja por todo lo alto. "De estos cinco años llevaba tres detrás de David Ojeda, un artista fallero que acaba de empezar, lleva pocos años plantando fallas. Y este año lo he conseguido". De Vicentes va la cosa. "Vicente Llácer es un artista que nos gusta. Mucho y accedió, este año ha sido redondo". Y así, a los pies de su gran monumento, decenas de falleros se han abrazado y han descorchado una botella de champán. Habrá que celebrar.

El segundo premio en la sección especial de monumentos grandes ha sido para Ramon i Cajal mientras que Àngel de l'Alcàsser queda tercera. El premio de ingenio y gracia de esta categoría lo ha recibido Ramon i Cajal. En infantiles de la categoría reina, el segundo premio ha sido para Ramón i Cajal y el tercero lo ha obtenido Avinguda. El galardón de Ingenio y Gracia ha sido para la Plaça. Los premios, que se entregarná esta noche, se han hecho públicos en el escenario frente a la Torre de la ciudad.

En la sección primera de Torrent ha triunfado Sant Valerià, con un monumento grande sobre los 125 años del trenet, que también ha obtenido el galardón de Ingenio y Gracia. En segundo lo ha logrado Sant Roc y el tercero ha sido para Lope de Rueda. Y en infantiles de la primera, ha ganado Padre Méndez, también premiada por Ingenio y Gracia, mientras que Sant Gregori queda segunda y Sant Roc ha logrado el tercer reconocimiento.

Segon Tram ha sido la ganadora en la sección segunda de los monumentos grandes, seguida de Cronista Vicent Beguer Esteve que ha quedado segunda con una más que atrevida propuesta, que también logra el Ingenio y Gracia. Nicolau Andreu queda tercera en esta categoría. En infantiles, vence también Segon Tram mientras que Nicolau Andreu gana el segundo y el premio al Ingenio y Gracia, y Benemérita Guardia Civil queda en tercera posición.

Finalmente, en la sección tercera ha triunfado El Molí, que quedar en primera posición, mientras que Camí Reial queda segunda y Poble Nou, la tercera. El premio de Ingenio y Gracia es para Camí Reial, En infantiles de esta categoría, vence Plaça Concòrdia, que también logtra el galardón de Ingenio y Gracia con Xenillet en el segundo puesto y Poble Nou, la tercera.