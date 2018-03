"Germanor" fallera en Paterna

Germanor en mayúsculas. La falla Colom d´Or de Paterna luce orgullosa sus dos monumentos, pese a que el artista les dejó tirados. Pero gracias a la solidaridad y la colaboración han podido plantar sus fallas.

La presidenta de la comisión Amparo Climent ha explicado esta mañana que el monumento grande sólo estaba terminado el 50%, mientras que el infantil apenas el 20%. "Gracias a Paco Carrasco, un amigo artista que ahora solo se dedica a pintar, hemos podido terminar las piezas que faltaban por rematar. El resto del monumento lo hemos completado con ninots que nos ha dado gente anónima", ha apuntado. La fallera ha resaltado que todo "ha sido gracias a la germanor, palabra que se usa mucho pero que se ve muy poquito, pero que estas semanas yo he sentido muy de cerca".

"Nada más conocerse lo que nos hizo el artista, hemos recibido la solidaridad de fallas de Paterna, de fuera, del ayuntamiento, de la Junta Local, incluso falleras mayores infantiles que nos han dado los ninots que se quedaron de recuerdo para nuestras fallas", ha afirmado Climent.

La plantà de esta año ha sido diferente. "Yo creía que lo iba a pasar muy mal, pero fue todo muy bonito con toda la comisión arrimando el hombro para poder tener una falla digna, y creo que lo hemos conseguido", ha admitido la presidenta, que no oculta que "notarse, se nota que hay ninots que no tienen nada que ver con el circo -lema del monumento grande- pero estamos muy orgullos de lo que hemos hecho". Uno de los nintos es una ´llaurador´ de la propia comisión indultado hace unos años. Incluso han colocado un cartel dando las gracias a todos los que han hecho posible su plantà.

También el Liceo Hispano decidió no quemar su falla para donarla a Colom d´Or. "Esta tarde iremos a coger algunos ninots, toda la falla no. Les estamos muy agradecidos", ha indicado. La idea es quemar todos los ninots donados. "Arderán el 19 para quemar todo lo malo que nos ha pasado", ha anunciado la presidenta.

Sobre qué pasará ahora, Climent ha revelado que la comisión está estudiando denunciar al artista por la vía penal. "Hoy a las nueve de la mañana ya había incumplido el contrato, así que estudiamos demandarle penalmente", ha avanzado. La presidenta ha defendido que "no ha habido falta de control. ÉL ha plantado los dos años anteriores en Paterna y no hubo problemas. Fuimos a su taller en noviembre y también en enero, y vimos nuestra falla, algo retrasada pero allí estaba. El artista no nos dio explicaciones del por qué no la terminó. Está desaparecido".