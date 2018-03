Una falla se suma a las protestas de los pensionistas

A. C.

Concentración en Catarroja, hoy. A. C.

Componentes de la falla Les Barraques de Catarroja han apoyado a la concentración que cada semana realizan los y las pensionistas a las puertas de los ayuntamientos para reivindicar unas retribuciones dignas con aumentos vinculados al IPC. La primera Teniente de Alcalde, Lorena Silvent, también ha asistido para mostrar que el Ayuntamiento de Catarroja secunda las demandas de las personas jubiladas.

La concentración se realiza habitualmente cada lunes, pero se ha trasladado a este sábado puesto que el 19 de marzo es festivo. Los y las pensionistas reivindican aumentos en las retribuciones vinculados con el IPC y critican que el gobierno del sido haya recortado las prestaciones.

"Estamos en las calles, en las plazas y las avenidas y de aquí nadie nos van a mover. Nos jugamos nuestra dignidad como personas", decía una de las concentradas, que han leído un manifiesto en el cual le recuerdan al presidente del Gobierno que "el derecho a una pensión adecuada y digna lo garantiza la Constitución", la carta que "él quiere que todos cumplimos, pero que tiene que cumplir él primero".

Los concentrados han criticado que "no haya dinero" puesto que "hay para rescatar bancos o autopistas" y también "para llevárselo en Suiza". Los jubilados han pedido un apoyo masivo de pensionistas y no pensionistas a las concentraciones, puesto que "no luchamos por nosotros, sino para los quién venden detrás".

Apoyo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Catarroja, se ha sumado a las reivindicaciones y ha colgado una pancarta en el balcó pidiendo unas pensiones dignas al gobierno de Rajoy. Lorena Silvent, ha acompañado a las y los concentrados, y ha manifestado que "las pensiones están garantizadas por la Constitución y no se puede jugar con unas retribuciones a las cuales las personas tienen derecho después de haber trabajado toda la vida". "El Ayuntamiento de Catarroja está decidido a apoyar a todas aquellas y aquellos que luchan porque las prestaciones básicas, como la educación, la sanidad o las pensiones sean dignas y estén garantizadas".