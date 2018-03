Compromís premia la rebelión de los animales de M. Serrano

Por quinto año Compromís per Xirivella ha hecho entrega del premio Socarrat. Este año el galardón ha ido a la falla Mestre Serrano – Alacant, que aún no había recibido este reconocimiento y que ha plantado un monumento que combina una estética sencilla pero cuidada y muy llamativa, con la crítica política, en la cual no falta una mención al concejal de Movilidad de Valencia Giuseppe Grezzi, también de Compromís.

«Este año lo hemos tenido especialmente complicado para elegir la falla premiada», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromiso y alcalde de Xirivella. «Hemos valorado los 50 años de compromiso de la Falla Dr. Gómez Ferrer con su barrio, la monumentalidad del cadafal de Teodor Llorente – Elcano, la innovación y la temática ecológica de Sant Antoni, la crítica política local de la Falla de la plaza de San Juan y la apuesta por la igualdad y la solidaridad de Monte de piedad, pero nos ha gustado mucho el monumento de Mestre Serrano, tanto por la temática cómo por la estética. El detalle de las balas de paja, por ejemplo, ha gustado mucho los miembros de nuestro colectivo, y también que hayan dedicado una escena a nuestro compañero Grezzi», explica Barberà.

Cómo ya es tradicional, la concesión del premio tuvo lugar al acabar la passejada' fallera, durante la cual miembros de Compromís per Xirivella y simpatizantes recorrieron los seis monumentos falleros y los casales, acompañados por los 'Xirimiters'.

Por su parte Silvia Villena, secretaria de organización del colectivo, agradece la acogida que han tenido de las comisiones: «Estamos muy contentas porque siempre nos tratan con mucha simpatía; de hecho, en realidad los premiados hemos sentado nosotros, que hemos tenido ocasión de charlar con presidentes y presidenta y falleras mayores y también de comprobar el buen ambiente de las fallas de este año.»