Compromís pide todos los informes que avalen la celebración de las paellas

Compromís per Moncada presentó ayer en el ayuntamiento un documento por registro de entrada que solicita toda la información sobre el proceso que ha aprobado que las Paellas Universitarias se celebren en Moncada.

El portavoz de la coalición en el municipio, Pepe Esplá, explicó ayer a este periódico que «nosotros vamos a incidir en que no queremos que se celebre este evento, de la misma manera que se oponen todos los grupos políticos menos el PSOE» y pedirán, en el próximo pleno, que los socialistas reconsideren la decisión.

Esplá ha reclamado saber de qué manera se ha aprobado realizar el evento y cuáles son las condiciones, información que dice, «todos desconocemos». El documento presentado en el consistorio pide a la alcaldesa, Amparo Orts y al PSOE los informes que se han pedido a los diferentes departamentos municipales, autonómicos y estatales para tomar esta decisión con una base legal así como el informe de idoneidad del uso del espacio que se pretende utilizar para las paellas.

Por otra parte, Compromís hace una serie de preguntas: ¿Quién ha decidido la realización de un evento que pretende albergar más de 25.000 personas?; ¿Quién y cuándo se iniciaron los contratos para llevar hacia delante esta celebración en Moncada?; ¿En qué órgano se ha aprobado? . Esplá explica que a la coalición de Moncada le preocupa que, una vez termine el evento se acabe el servicio sanitario y de urgencia instalado para el mismo y que los servicios regulares no puedan atender a los jóvenes que no abandonen el pueblo nada más terminar la celebración. «Si pasa cualquier cosa más allá del evento, el centro de salud no puede acoger a tanta gente».

Vicent Conejero, portavoz de Acord Ciutadà y miembro del gobierno local afirmó hace unas semanas a Levante-EMV que, junto a Guanyem harían «todo lo posible» para evitar la celebración. Ayer, Conejero explicaba que la iniciativa nació de la concejalía de fiestas y que él está a la espera de que los técnicos de Medio Ambiente den el visto bueno al proyecto. «Si está todo en regla no podremos negarnos a que se celebren las paellas».

El portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, expresaba ayer su preocupación de celebrar un macroevento que acaba justo antes de una «macrocapea» ese mismo día cerca del recinto. «La gente no se irá nada más terminar, tanta gente puede ser un desastre...esperemos que no pase nada». Asimismo, recordaba que «Las paellas del CEU San Pablo se dejaron de hacer por los problemas que ocasionaban y congregaba a unas 6.000 personas, si lo multiplicamos por cuatro... no sé lo que puede pasar ahí», lamentaba el de C's.