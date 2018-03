El tripartito de Paterna acuerda encontrar la solución para reactivar el centro de menores

c. l.

Pancarta en contra del centro de acogida de menores en uno de los plenos de Paterna. c. l.

Buenas intenciones, pero con las posturas inamovibles. PSOE, Compromís y Paterna Sí Puede, los socios del Pacte del Batà, se reunieron ayer para mirándose a los ojitos, poner sobre la mesa lo que piensa cada formación en torno a la polémica instalación -ahora paralizada- de un centro de acogida de menores en un chalé de Montecañada, en Paterna. Los protagonistas coincidieron en la necesidad de alcanzar una solución que desbloquee la situación. Otra cosa es cómo alcanzar ese acuerdo con pensamientos a priori, tan alejados.

Fuentes socialistas, a preguntas de este diario, recordaron que hay una moción «aprobada que se tiene que cumplir y ejecutar, y cuyos acuerdos dependen directamente de dos áreas en manos de Compromís». La moción en cuestión, la presentó el PSOE y salió adelante gracias al respaldo de PP y Cs. Los socialistas quieren que Urbanismo lleve a cabo un estudio previo de las actividades asistenciales susceptibles de implantación en suelo privado, y que luego los vecinos expresen su opinión al respecto.

Respecto a la reunión, convocada por los socialistas al ser «necesario ver en qué punto se encontraba el pacto», concluyeron en buscar «una solución alternativa a la implantación de servicios por parte de conselleria y hacer las cosas bien desde el principio». Desde el PSOE, anuncian que «en cuanto se encuentre este consenso se trasladará a la conselleria».

Desde Compromís se mostraron «expectantes» ante el nuevo horizonte y revelaron que cada parte «expuso tranquilamente» su postura respecto al centro de menores. Y la de la formación valencianista no difiere un milímetro de la mostrada públicamente desde el 8 de marzo cuando el pleno aprobó suspender las licencias: no acatará el acuerdo plenario y no iniciará el estudio urbanístico y su posterior consulta ciudadana. Pese a ello, desde Compromís señalaron que se acordó ponerse a trabajar ante la «necesidad» de «encontrar una solución», que «permita» abrir el centro de acogida.

Paterna Sí Puede es la tercera pata del banco que sustenta el Pacte del Batà. Su portavoz, Frederic Ferri, admitió que «hay diferencias» en torno al centro pero «hay que seguir trabajando con las posturas de cada uno». El concejal reconoció que alcanzar un acuerdo «no es fácil, ni rápido», dado que «el pleno suspendió las licencias», y que «la situación de estos momentos no satisface a ninguna de las partes del Batà».

Ferri puntualizó que dentro del pacto «controlamos que se tenga más en cuenta a la gente que en épocas anteriores, con políticas sociales potentes», recordando que «son PSOE y Compromís los que tienen carteras» y «son ellos los que tienen que encontrar una solución a una situación enquistada entre ellos». Pese a todo, el concejal aportó su granito de arena y anunció que «trabajaremos y encontraremos una solución».