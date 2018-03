La Canyada denuncia el «despilfarro» de agua por las roturas en la red

n La asociación de vecinos de la Canyada ha denunciado, con motivo del Día Mundial del Agua, las pérdidas en esta zona residencial «por las roturas sistemáticas de la red». Para la asociación, esta situación supone «un despilfarro de agua potable» que se produce de forma constante «por la gran cantidad de averías en la calzada por roturas de las canalizaciones».

La entidad indica que el pasado miércoles se produjo precisamenyte una rotura en la calle 7, que se prolongó durante cinco horas, en las cuales estuv saliendo el aggua a la calle. «Pero en esta misma zona en pocos meses, se han producido mas de cuatro averías iguales», insisten en la asociación de vecinos.

El colectivo no entiende cómo «en un punto tan céntrico no se detecta y se actúa antes evitando que este despilfarro de agua durante horas». La AVV aclara que, si bien no es «competencia directa del ayuntamiento si no de las compañías suministradoras», si que es responsabilidad municipal «detectar este tipo de problemas cuando se producen e inmediatamente tomar medidas urgentes».

La asociación reclama, por tanto, que el consistorio exija «actuaciones concretas a las concesionarias», como así lo ha puesto de manifiesto por escrito.