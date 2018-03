Puçol celebrará el IV Torneo de Pádel, una «fiesta deportiva» para todos

La asociación Junts pel Pàdel organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Puçol, la cuarta edición del Torneo de Pádel del municipio, que se celebra el próximo sábado 26 de mayo en el polideportivo municipal. Los participantes en la cita se distribuirán entre las categorías femenina y masculina y la inscripción a esta actividad es de 12 euros.

A pesar de que las plazas son limitadas, cualquiera puede unirse a la jornada festivaprogramada. Las personas adultas, distribuidas en un grupo masculino y otro femenino, se reparten en diferentes grupos.

Según Juanfra Montañana, miembros del colectivo, «los niños también se pueden apuntar, no pagan la inscripción y no están en una categoría concreta». «Aunque no entran en los premios, todos reciben una bolsa de chucherías».

El torneo «se juega por parejas y no hay competición mixta. Cada partida dura 25 minutos y es necesario jugar un mínimo de 3 partidas. Se obtiene un obsequio por la inscripción, así como agua y fruta para cada jugador y su acompañante», añade.

La mañana del próximo 26 de mayo les toca jugar a los niños y niñas. «Los mayores comienzan hacia las 3 de la tarde. Todo acaba alrededor de las 8», detalla.

La mayoría de participantes utiliza la prueba como excusa «para conocer gente»; al fin y al cabo, el torneo «es una fiesta abierta a todo el mundo: hay gente que viene a competir, pero siempre les puede acompañar su pareja, hijos o gente que viene a verles. No es un evento exclusivo de quienes pagan por apuntarse». De hecho, «todo el dinero de las inscripciones, de 12 euros, se invierten en la velada que tenemos preparada: discomóvil, bebida, fruta, mejores detalles?».

Los interesados pueden inscribirse a través de WhatsApp, en el 656 950 496, o por el correo electrónico: torneopadelviladepuzol@gmail.com.