El ayuntamiento investiga a un funcionario por presunta incompatibilidad laboral

El Ayuntamiento de Alcàsser aprobó en el pleno con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención del PP aceptar le informe de secretaría y no dar la compatibilidad a un funcionario que ejerce de coordinador de nstalaciones deportivas en el ayuntamiento y, a la vez es, docente de un centro escolar privado. De forma paralela, se inicia un expediente para investigar todo lo acontencido y determinar, según el resultado, si esta doble función es sancionable o no. Un doble trabajo que este funcionario lleva ejerciendo durante 18 años, lo que no había sido advertido por ninguno de los gobiernos -UV, PP y PSOE- hasta ahora, cuando el grupo de la oposición Gent d'Alcàsser pidió en febrero por escrito con registro de entrada la compatibilidad laboral de este funcionario que entró en el ayuntamiento el 1 de Diciembre de 1.999.

«Antes, pedimos al equipo de gobierno la emisión de un informe por parte de Secretaría donde se analizara la actual situación del Coordinador de deportes. Sorprendentemente, días después, este trabajador municipal demandaba por escrito el reconocimiento de la compatibilidad. Esta solicitud provocaba de forma automática el informe de Secretaría que debería llevarse a Pleno con el fin de subsanar la irregularidad», señala Gent d'Alcàsser. Ese pleno se realizó el martes, cuando se dio a conocer el informe negativo de la secretaria, que no se muestra favorable a conceder la compatibilidad solicitada por el trabajador y advierte de que debe regularizar inmediatamente su situación, optando por uno de los dos trabajos además de informar de una posible falta disciplinaria que puede ser sancionada.



«Hay que cumplir los plazos»

Pese a que Gent d'Alcàsser solicitó abrir un expediente sancionador, la alcaldesa Eva Zamora (PSOE) advierte de que hay que ser «muy cautelosos» y seguir estrictamente los plazos que marca la ley. «Primero hay que cerrar el expediente de compatibilidad que está en trámite y que, en breve, concluiremos. Después hay que dar una solución a esta situación y, conforme se resuelva, veremos si cabe una sanción administrativa», advierte.

Zamora asegura que normalmente es el funcionario el que pide la compatibilidad y que, en sus años de mandato, no había obtenido ninguna queja ni ninguna pista que le hiciera sospechar sobre esta presunta incompatibilidad de funciones.