Aldaia reclama al Gobierno mayor capacidad de gestión para los ayuntamientos

El pleno municipal de Aldaia debatió distintas mociones en la misma sesión en la que previamente se aprobaron los presupuestos municipales para 2018. De este modo, uno de los asuntos de mayor trascendencia fue la moción de Esquerra Unida-Verds en apoyo a la campaña municipalista que demanda al Gobierno Rajoy la modificación de la Regla del Gasto para permitir mayor capacidad de gestión de los ayuntamientos. La propuesta está impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias en todo el Estado y plantea desbloquear el veto parlamentario del PP a esta proposición de ley. Fue aprobada en Aldaia 15 votos favorables frente a tres contrarios del PP así como la abstención de Ciudadanos, según ha informado EU.

En el siguiente del pleno punto se abordó la moción por la Justicia Social planteada por el concejal no adscrito de Podemos y que en la sesión anterior se rechazó debatir durante. En esta ocasión, tras algunas correcciones gramaticales en las propuestas de acuerdo, fue aprobada por 15 votos favorables, la abstención de Ciudadanos y tres votos en contra del PP.

A continuación se debatió la Moción de EU Verds para la implantación efectiva de la nueva ley de Contratos del Sector Público.Tras asumir la supresión de la primera propuesta de acuerdo planteada por la concejala no adscrita salió aprobada por unanimidad. Este grupo llevó al pleno asimismo una moción sobre reconocimiento y defensa de los valores democráticos constituyentes de la II República española y obtuvo seis votos favorables frente a cinco en contra del PP, Ciudadanos y la concejala no adscrita, así como las abstenciones del PSOE y otro concejal no adscrito. Pese a ser aprobada, el concejal de EU Verds recriminó la "inconsecuencia" del grupo municipal socialista, que justificó su abstención bajo la excusa de que "rememorar" el pasado podía abrir heridas entre la población de Aldaia. Para EU, esta postura es un "argumento reaccionario y retrógrado".

La última moción debatida y que se aprobó por unanimidad fue la propuesta conjunta de apoyo a la Plataforma vecinal por el Transporte Público en l´Horta Sud, presentada por el portavoz de la Asociación de Vecinos de Encreullades, que redundó en la necesidad inmediata de mejorar el transporte interurbano mediante la presión social ante la Conselleria.