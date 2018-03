Aldaia y Sedaví aprueban sus presupuestos

Dos de los gobiernos en minoría de l'Horta Sud han logrado esta semana aprobar sus presupuestos de forma extraordinaria. De este modo, los consistorios de Aldaia y de Sedaví ya tienen las cuentas para 2018 aprobadas y podrán llevar a cabo los programas que incluyen.

En Aldaia, el pleno municipal aprobó esta semana el presupuesto con el voto de calidad del alcalde. La votación registró los ocho votos del PSPV a favor, ocho votos en contra de la oposición (PP, EU y los tres ediles no adscritos) y cinco abstenciones (Compromís, Sí se puede y Ciudadanos), por lo que en segunda ronda el voto de calidad del alcalde, Guillermo Luján, como prevé la ley, permitió desatascar el asunto.

Según el concejal de economía, José Martínez Luna, estos presupuestos «han sido confeccionados en base a una gestión eficaz y responsable de los recursos públicos» ya que se reduce el IBI un 8% de media.

El gobierno local señala que la principal novedad es «la apuesta por la puesta en marcha del nuevo Gent Jove, así como Aldaia Ràdio, en el antiguo ayuntamiento , una vez finalicen las obras de reforma y restauración.

Por su parte, EU criticó el grado de incumplimiento de presupuestos anteriores, que atribuyó a «la mala gestión del ejecutivo municipal» y también «el deterioro provocado de la plantilla de personal» con numerosos trabajadores eventuales.

En Sedaví, la propuesta, que alcanza los 6.860.000 euros, salió adelante gracias a los votos a favor de los cuatro concejales de Compromís y los cuatro del PSPV, que forman parte del gobierno, y la abstención de Ciudadanos. Votaron en contra los seis concejales del PP y el edil de Sí Se Puede. La sorpresa de la noche la dio Juan Antonio Valero, concejal no adscrito, tras marcharse hace unos meses del grupo municipal del PP, quien no acudió al pleno alegando motivos personales.

Fue Ciudadanos quien hizo posible la aprobación con su abstención a las cuentas presentadas por el equipo de gobierno de Compromís y el PSPV, entre otras razones, porque estos presupuestos incluyen diez de las doce propuestas presentadas por el edil de la formacicón naranja, Javier Crespo. No obstante, no votó a favor. Y aunque no asistió, las dos propuestas de Juan Antonio Valero, edil no adscritos, también fueron incluidas.

Entra las partidas destaca la de personal, que se lleva más de la mitad del presupuesto 3.608.354 euros, así como los 2.056.240 euros en bienes correntes y servicios o los 91.000 euros en inversiones reales.