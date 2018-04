Godella insta a Rajoy a revertir los recortes en Sanidad y Bienestar Social

El pleno del Ayuntamiento de Godella aprobó dos mociones presentadas por el grupo municipal Canviem Entre Tots (CET). La primera venía motivada por el Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la asamblea general de la ONU el pasado 20 de febrero. La portavoz de CET, Irene Ferré, explicó los acuerdos de propuesta que consiste en instar en el Gobierno central a revertir los recortes de Educación, Sanidad y Protección Social de los últimos años, y a poner en marcha un plan para recuperar y fortalecer el modelo público, además de frenar el proceso recentralizador y negociar otro modelo de financiación que priorice el gasto social.

La moción plantea también instar a la Generalitat Valenciana a recuperar y fortalecer el sistema público valenciano revirtiendo los recortes, privatizaciones e impuestos del anterior gobierno del Partido Popular, y negándose a priorizar el pago de la deuda ilegítima. Además, se pretende que se haga una declaración institucional en Godella en apoyo a la recuperación del servicio público que ha sido privatizado, al tiempo que el consistorio realice una jornada sobre la justicia social abierta a la ciudadanía.

La propuesta contó con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida, PSOE y Canviem entre Tots (la marca blanca de Podemos). Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.

Por otro lado, CET presentó una segunda moción para pedir que los grupos políticos de la oposición tengan un espacio en el Boletín Informativo Municipal (BIM). Ferré explicó esta propuesta, que consistía en dedicar una página a cada grupo político de la oposición para hacer una publicación «más plural y más justa». Además, pidió que este hecho no tenga repercusión sobre la asignación que reciben los partidos.

El regidor de Comunicación, Paco Aràndiga, hizo un repaso histórico para explicar que el 28 de febrero de 2013, el pleno del Ayuntamiento de Godella aprobó las bases de regulación del Consejo de Redacción del BIM, en las cuales se especifican que es este órgano el que determina la periodicidad, las líneas generales, estructura y contenido y aprobación del resultado final del BIM. A principio de la presente legislatura, el Consejo de Redacción se replanteó todas estas bases y se habló sobre la conveniencia de que los partidos políticos tuvieran un apartado en el BIM, propuesta que se votó en contra por unanimidad de los presentes (cinco representantes de cinco grupos políticos, y el sexto excusó su ausencia).

Fuentes municipales indican que, desde entonces, el miembro representando de EU ha vuelto a plantear el tema en varias ocasiones, pero no se ha debatido debido a que normalmente solo hay representantes de tres de los seis grupos (puesto que los representantes de la oposición no suelen acudir a estas reuniones). «Con independencia de lo que se vote hoy y como creemos en la participación, que en este caso está regulada y garantizada por el Consejo de Redacción, pedimos a todos los grupos que, si no tienen representantes en este organismo, nombren a alguien que venga y participe del debate», dijo Aràndiga.

Finalmente, la propuesta de CET salió adelante con los votos favorables de este propio partido y el apoyo de PP y Ciudadanos mientras que Compromís, PSOE y EU votaron en contra.