Marisol Linares pone fin a la saga con la publicación de «En su nombre»

Los fans de la saga «Las Crónicas del Ángel» han tenido su ansiado final tras la publicación de «En su nombre» cuarto y último libro de este relato de Marisol Linares, que empezó a escribir con tan solo 12 años y que ha logrado acabar con 17. La expectación es tanta que en apenas unos días la distribuidora ya se ha quedado sin libros y las librerías no paran de pedir más ejemplares. «La verdad es que estoy super orgullosa y muy sorprendida por la respuesta que está teniendo», señala Marisol, quien afirma haberse sentido «aliviada» tras acabar esa saga compuesta por «La noche roja», «La vindicta», «El retorno» y ahora «En su nombre».

«Por una parte me siento liberada, porque puedo empezar con nuevas historias y nuevos personajes, pero por otra parte estar desde los 12 con los mismos personajes y la misma historia, me da mucha pena cerrar este ciclo. Ahora tengo un nuevo reto, empezar con otras historias más maduras», afirma esta jovencísima escritora de tan solo 17 años, que sin embargo, sí asegura que se puede ver su evolución desde que publicó el primer libro con 12 años hasta el cierre de la saga.

«Desde mi punto de vista y también el de la gente que lo ha leído y así me lo ha comunicado, se ve un gran cambio de madurez, tanto a la hora de escribir, como también de los personajes. Los protagonistas empezaron siendo arquetipos, en parte porque tampoco pensaba publicar, escribía de forma inconsciente pero al interiorizarlos se ve que los personajes cada vez son más redondos, con unos objetivos más definidos. Mis personajes han crecido al mismo tiempo que yo y que mis lectores», confiesa.

Unos lectores que estaba esperando con ansia el final, «lo que me daba un poco de miedo, porque los finales siempre no gustan a todos. He intentado cerrar los temas importantes pero otros los he dejado abiertos, no para continuar la saga, sino porque mis personajes son jóvenes y aún tiene mucho que vivir». Marisol presentará su libro de forma oficial el 15 de abril a las 12 horas en el Ayuntamiento de Alfafar.