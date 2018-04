Paterna aprueba que no se pueda cortar el agua a los que no pueden pagarla

El pleno de Paterna aprobó una moción que reconoce el acceso al agua potable y saneamiento de la ciudadanía como derecho fundamental que ha de estar garantizado sin que se pueda cortar el suministro a las familias por no poder pagar los recibos. Esta propuesta fue llevada al pleno por el grupo municipal Paterna Sí Puede y logró el consenso.

La marca blanca de Podemos recuerda que la ONU tiene reconocido este derecho desde 2010 aunque "es evidente que hay demasiados lugares todavía en el mundo donde este derecho no se cumple". De ahí que el grupo municipal impulsara el acuerdo "para que no se le pueda cortar el agua a ninguna persona ni familia si tiene dificultades económicas y no puede pagar el recibo".

Paterna Sí Puede considera que para conseguirlo "es primordial promover la remunicipalización de todos los contratos de servicios de agua potable de la población y evitar que pueda ser un negocio lucrativo o especulativo de terceros". También la formación reclama transparencia para "acabar con el galimatías de impuestos, tasas y consumos de facturas ininteligibles" y optar por un sistema "donde los precios de los metros cúbicos de agua se establezcan claramente por tramos de consumo y donde sea sumamente claro y sencillo entender cada concepto facturado".

Por otro lado, también en el pleno la formación sacó adelante otra moción para declarar Paterna "municipio comprometido con la justicia social". "Tenemos claro el camino: presionar en el gobierno de Mariano Rajoy para revertir los recortes en Educación, Sanidad y Protección Social que ha sufrido sobre todo la ciudadanía de clase mediana y trabajadora, no las clases altas que han sido las grandes beneficiadas de la Crisis-Estafa de la última década. Ahora se tiene que recuperar, fortalecer y blindar el modelo público que asegure para todas y todos una vida digna", explican los ediles de Podemos al tiempo que se recuerda al gobierno de la Generalitat que "tiene, hoy por hoy, la confianza de las valencianas y valencianos para revertir los recortes y privatizaciones impuestas por los gobiernos del PP".