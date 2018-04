Mujeres de Xirivella exigen al Consell tarifas especiales para el transporte

La Coordinadora de Mujeres por la Igualdad de Xirivella, entidad que agrupa las asociaciones Espai Violeta, Dones en Acció, Col·lectiu Feminista Victoria Sau, Asociación de Mujeres Solidarias, Dones de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Dones de la UGT, Dones falleres y Dones amb Compromís, ha remitido una carta a la directora de la Autoridad de Transporte Metropolitano, en la que le trasmiten «la situación de discriminación respecto a las tarifas de transporte público que sufre la población femenina de Xirivella».

Por ello, reclaman «nuevas tarifas que incluyan Bono-10, Bono de Oro , y otras modalidades de Bonos, que favorecerán a las mujeres, sobre todo a las empleadas del hogar, con salarios muy bajos, a las paradas que buscan ocupación, en las pensionistas viudas y separadas».

La plataforma asegura que estas mujeres «muchas no cobran, y otros no cobrarán ninguna pensión de jubilación para no tener suficientes cotizaciones, unas veces por no haber sido dadas de alta o por el cierre de sus empresas, otras, porque tuvieron que dejar de trabajar para atender a hijos y personas mayores. Y un buen porcentaje de las que consiguen cobrar, resulta que la pensión es más baja, porque los salarios de las mujeres son injustamente más bajos».

En este sentido, apuntan que jubilados y jubiladas de València, Castelló o Alicante, «pueden acceder al Bono de Oro, que pagando una pequeña cantidad anual para adquirirlo, tienen acceso al transporte en el área metropolitana, y en el caso de Castelló, para las pensiones menores de 645 euros es gratuito. Las jubiladas de Xirivella, cuando tienen que desplazarse en València a recibir atención sanitaria , tienen que pagar a 1 euro cada billete, aunque su pensión sea de 426 euros».