Manises reclama a la CHJ que limpie el Turia tras el incendio

El Ayuntamiento de Manises ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) las responsabilidades de limpieza y mantenimiento del Parque Natural del Túria tras el incendio registrado el miércoles y que obligó a cortar la N-220 y desalujar algunas casetas. El consistorio recuerda que no tiene competencias sobre toda la zona de la cama del río. Más concretamente, el ayuntamiento denuncia el abandono de tres lugares del municipio por parte de la Confederación: la cama del Salto del Agua, el Barranquet y el paso del río Turia por Manises.

Hay que aclarar que las tareas de extinción se iniciaron en la Partida del Rincón, pero a consecuencia del fuerte viento, las llamas se extendieron a lo largo del parque fluvial entre Manises y Paterna. Así mismo, también ocasionó el corte de la N-220 durante varias horas y el desalojo de algunas casetas, utilizadas como segunda residencia o para guardar herramientas de cultivo. Además, como consecuencia directa del incendio, dos agentes de la Policía Local de Manises se han visto afectados por inhalación de humo y algunos animales han perdido la vida.

Esta "inoperancia" de la CHJ se remonta a lo largo de los años y en concreto, desde que el actual equipo de gobierno se hizo cargo del municipio, se han hecho numerosas reclamaciones conjuntas con otras localidades afectadas y reuniones con Consejería y Confederación, pero no se han atendido las peticiones y reclamaciones realizadas. "Después de casi 3 años de inmovilismo total por parte de la Confederación, estas tres zonas necesitan una actuación urgente porque Manises es el territorio del Parque Natural del Turia más afectado por la desidia de los responsables de su mantenimiento, la Confederación Hidrográfica del Júcar y otras administraciones", critica la administración local.

Rafael Mercader, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manises también ha explicado "que la Ley Medioambiental delimita claramente de quién es la responsabilidad. Desde el borde del río hasta los laterales (50 metros) es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Estado Español. Esta no es la única administración encargada de mantener en buenas condiciones esta zona natural, puesto que al estar enmarcada como parque natural, la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat tiene también su responsabilidad». Con todo esto lo que está claro es que la competencia de mantenimiento y limpieza frente al río no es municipal, de hecho, el Ayuntamiento de Manises, a diferencia de las otras administraciones, ni siquiera tiene dotación presupuestaria destinada a este servicio.

Durante todo este tiempo, el Consistorio manisero ha enviado multitud de quejas de forma reiterada, pero sin obtener ninguna solución al problema existente. Además, la Concejalía de Medio ambiente ha sido la impulsora de la Asociación de municipios vinculados al Parque Natural del Túria, desde la cual se ha denunciado en numerosas ocasiones su abandono y ahora se está estudiando con el Servicio Jurídico si se van a tomar medidas legales por la dejadez de sus funciones.

«A pesar de no tener competencias, desde el Ayuntamiento de Manises no hemos parado de trabajar para tratar de resolver esta situación de peligro e insalubridad, de la cual algunos nos quieren hacer responsables para buscar rédito político. La única responsable y culpable de la magnitud de este desafortunado incidente es la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual tiene que hacerse cargo de una vez de sus competencias y llevar a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento necesarias para no poner en peligro la integridad de los bienes inmuebles y, el más importante, la salud de la ciudadanía de Manises», ha remarcado Jesús Borràs i Sanchis, alcalde de Manises.