Miracles: cultura dels menuts que fa gran Xirivella

Representar miracles de Sant Vicent a Xirivella forma part del nostre patrimoni. Des de menuda m'ensenyaren que, a banda de les creences religioses que cadascú puga tindre des de la seua llibertat, cal creure en la tradició i en la cultura, perquè és això el que ens uneix en un mateix poble, ens fa més solidaris, més inclusius, ens fa estimar més qui som.

Des d'esta visió es pot celebrar la festa a Sant Vicent Ferrer sense prejudicis pensant que, darrere dels miracles hi ha una tradició centenària, almenys a Xirivella, de moltes generacions fent teatre, de foment del valencià i d'una cultura que ha deixat petjada en la identitat del nostre poble. Xicalla al carrer, aprenents d'actors i actrius que interpreten passatges de la vida d'un sant, cultura del menuts que fa gran Xirivella.

Els que vivim la festa des de dins ho tenim clar, cada any preparem els miracles amb il·lusió, treball i recompensa, la clavaria prepara l'escenari, els actes festius, la Dansà amb els Xirimiters i el gran grup de ball Ànima i Poble de la falla Sant Antoni.... tots i totes posem de la nostra part perquè la festa de Sant Vicent es mantinga en el temps, ho fem perquè ho portem molt a dins.

Sempre podem fer més i és ací on cal obrir la perspectiva i intentar mostrar a Xirivella que la nostra festa és important perquè comporta cultura i això sí que és feina de tots, festers i Ajuntament. Altres entitats com ara la falla Mont de Pietat han volgut contribuir enguany a este objectiu, el premi Espardenya a la Cultura que va atorgar a l'Altar de Miracles les passades falles, suma a projectar socialment la tradició dels miracles. Des d'estes línies els envie el màxim agraïment als que han pensat en nosaltres i ho han fet possible.

També l'Ajuntament de Xirivella ha donat un pas en el reconeixement d'esta festa entranyable. EI passat mes de març el ple municipal va aprovar l'atorgament de la Medalla d'Honor a l'Altar de Miracles de Sant Vicent, evidenciant el treball fet durant molts, molts anys de foment de la cultura i de mantenir una tradició tan arrelada. Sempre he dit, com a Regidora de Cultura, que calia donar-li la importància que mereix.

Continuem treballant de la mà de la Clavaria de Sant Vicent per obrir esta festa al nostre poble, per contribuir en l'ús i defensa de la nostra llengua, per integrar en ella als que no la coneixen. Tots i totes, junt a la resta d'associacions festeres del poble, sumem per mantindre vives les nostres tradicions, amb elles també fem una Xirivella millor.