El PSPV pide «lealtad» a los socios del gobierno

? Los socios de gobierno del PSPV, las formaciones Guanyem y Acord Ciutadà han instado al secretario general de los socialistas de Moncada a que de las explicaciones «que no ha dado el grupo municipal». Ante esta exigencia, el secretario general socialista de Moncada, Juan Carlos Fulgencio ha apuntado que el concejal Martín Pérez «informó a los socios de gobierno de las paellas, por lo que me extraña que se alegue desconocimiento». Así, ha pedido a los socios, «lealtad» y «el cese las amenazas de dejar el tripartito». Por último, Fulgencio manifiesta no compartir la idoneidad de eventos que «deberían circunscribirse al ámbito privado, sin apoyo de las instituciones públicas.