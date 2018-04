Compromís critica la gestión del cierre del gabinete por el PSOE

El grupo municipal Compromís per Burjassot ha mostrado su "malestar" con la gestión que se ha hecho por parte del PSPV-Burjassot del cierre del Gabinete Psicopedagógico Municipal. "No aprobamos las acciones que se han llevado a cabo desde Alcaldía", manifiestan los socios de gobierno de los socialistas.

La coalición asegura que el PSPV no compartió con ellos "la información necesaria para actuar de manera conjunta y consensuada ante la situación" lo que "no nos ha permitido valorar las posibilidades de actuación para gestionar la situación. Sin información al respeto no nos hemos podido posicionar ni participar en la investigación de una solución consensuada".

Compromís asegura que si sus ediles hubieran dispuesto de esta información, el equipo de gobierno en su conjunto "habría actuado de manera diferente y se podría haber encontrado una solución favorable para todas las partes implicadas". "Esta reiterada carencia de comunicación y transparencia por parte de nuestros socios nos preocupa y esperamos resolverla por el buen funcionamiento de este equipo de gobierno", aseguran.

La formación ha puntualizado también que la situación es consecuencia de que el Gobierno del Partido Popular promulgara en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la cual se restringe la autonomía y capacidad de la administración pública local, "la más cercana a la ciudadanía, en un claro intento de recentralización".

"Entendemos la decisión tomada por las trabajadoras del gabinete, de cesar su actividad, ante la situación insostenible en la cual se encontraban, y lamentamos haber llegado a este punto por la mala gestión realizada por parte del PSOE, por la carencia de previsión y por no haber dado una solución cuando todavía estábamos", dice la coalición para añadir que "las políticas de Compromís priorizan a las personas y, por lo tanto, el gobierno municipal tendrá que trabajar con urgencia para asegurar la atención a la comunidad educativa y las personas y familias que la forman".