Las paellas revientan el gobierno

El equipo de gobierno de Moncada, hasta ahora formado por PSOE, Guanyem y Acord Ciutadà está definitivamente roto. El portavoz de Guanyem, Manolo García y el de Acord Ciutadà, Vicent Conejero, presentaron ayer por la mañana en el consistorio su renuncia y esperan ahora a que la alcaldesa cese sus delegaciones como concejales del pacto y ellos salgan de la ejecutiva. Un desenlace que estaba «en el aire» y que se ha consumado tras la celebración de las Paellas Universitarias, un evento que sopló a contracorriente desde el principio, pues la totalidad del pleno (menos los socialistas) se posicionaron en contra de celebrar el macrofestival en el municipio.

La gran fiesta apoyada por el grupo socialista municipal fue, sin embargo, rechazada desde que se conoció la noticia por todos los demás partidos políticos que tienen representación plenaria que han manifestado durante el último mes su posición en contra y han pedido una y otra vez una comisión informativa para revisar la documentación del evento. Dentro del mayoritario sector crítico se encontraban los socios de gobierno que denunciaron, al hacerse pública la noticia, su desconocimiento sobre las acciones que estaba llevando a cabo el PSOE entorno al tema y amenazaron con dejar el gobierno si las paellas se celebraban o si el concejal de Fiestas, Martín Pérez, no dimitía.Finalmente, el macroevento tuvo lugar el viernes pasado, el edil socialista no dimitió y ayer Guanyem y Acord presentaron su renuncia.

La gota que colmó el vaso

Así todo, el macrofestival ha sido la gota que ha colmado el vaso de un equipo de gobierno que ya tendía de un fino hilo. El pasado febrero publicaba Levante-EMV el malestar que vibraba en la ejecutiva local y, ya entonces (un mes antes que se hiciera público el asunto de las paellas universitarias), Guanyem y Acord expresaron: «Esto es un 'game over' se acabó la partida. Así no podemos seguir». Entre los motivos por los que las dos formaciones de izquierdas no se sentían agusto en la organización estaba la actuación, decían, «por libre» de la alcaldesa y el equipo socialista, que, según expresaron en su día Acord Ciutadà y Guanyem «no nos tienen en cuenta y se les olvida que un tripartito es de tres, no solo del PSOE». Este problema, que los tres partidos en el gobierno apaciguaron con unos acuerdos internos para mejorar la gestión y la colaboración entre concejalías, volvió a emerger cuando Moncada supo que era candidata para albergar la macrofiesta. Manolo García y Vicent Conejero emitieron ayer un comunicado en el que expresaban que, a su juicio, el PSOE había incumplido «los acuerdos previos conseguidos para reactivar el pacto de gobierno por Moncada y más concretamente en cuanto a transparencia y gestión compartida», lo que supuso «una pérdida de confianza en los socialistas» que, según comunicaron las formaciones de izquierdas les «obliga a presentar la renuncia a formar parte de la Junta de Gobierno Local y solicitar que se proceda a efectuar el cese de las delegaciones» que ambos asumieron al principio de la legislatura.

«Remendar» las diferencias

El grupo socialista, por su parte, intentará que los hasta ahora socios del equipo ejecutivo den marcha atrás y decidan quedarse en el pacto tripartito. Encabezado por la alcaldesa del municipio, Amparo Orts, el PSOE se reunió ayer con los dos socios que presentaron su dimisión para «intentar que en el gobierno continuemos los tres grupos» según pudo saber este periódico. En palabras de la primera edila: «Queremos seguir negociando y hablando con Guanyem y Acord Ciutadà para ver si existiese la posibilidad de finalizar la legislatura juntos».

Si la decisión no fuera reversible, el PSOE-que ya gobernaba en minoría con sus dos socios, pues sumaban 7 concejales en el gobierno y 14 en la oposición- se queda únicamente con cinco personas en la ejecutiva municipal, un representante menos que el grupo del Partido Popular, que cuenta con seis ediles en Moncada y un concejal más que Compromís, que suma cuatro en total.