Guanyem y Acord seguirán al frente de la empresa de servicios urbanos

El portavoz de Guanyem, apuntó ayer a este diario que enunciar a sus puestos directivos de la empresa pública supondría «abrir un problema político más que queremos evitar, pues si nosotros renunciáramos no sabemos en manos de qué partido podría caer y sería una situación más de descontrol, algo que queremos evitar».

Moncada Servicios Urbanos S.A. (M.S.U) integra en su estructura una Junta General formada por los 21 ediles del pleno y un Consejo Administrativo que cuenta con una persona en representación de cada partido. Al comenzar la legislatura, los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de este último órgano fueron ocupados por miembros del tripartito que se estrenaba hace tres años al no proponer la oposición ningún candidato alternativo. «Salimos nosotros porque nadie 'puso resistencia'», explica García. En concreto, Vicent Conejero fue elegido presidente del Consejo de Administración de M. S. U., Manolo García ostentó la vicepresidencia y Sebastián Sánchez, del PSPV, fue proclamado secretario. Los cargos son honoríficos y los responsables no reciben ninguna retribución económica por el trabajo realizado.

«En principio, yo ostento la presidencia y mantendremos la estructura tal y como está. Que ya no formemos parte del gobierno no está ligada a la empresa municipal, pues para ser consejero has de ser concejal, y nosotros lo somos», explica Vicent Conejero.

De la misma forma que el portavoz de Guanyem, el responsable de Acord Ciutadà apuntó que «si dejáramos los cargos el Consejo Administrativo de M. S. U podría caer en manos de la derecha, en este caso del Partido Popular, pero no creo que sea algo que se vaya a producir», continuó.



Posibles alianzas

Asimismo, se preguntó: «¿Que sigamos quiere decir que continuaremos con las mismas políticas? No lo sé». En este sentido, Conejero dejó caer que «podríamos aliarnos con otra mayoría como Compromís y Acció Municipalista (A.Mun) aunque no sé si se dará el caso». De cualquier forma, los proyectos y propuestas para las cuentas de este año, se presentarán pronto y Vicent Conejero interpretó «que ya veremos cómo va todo y qué presentamos para la empresa de servicios urbanos».

Con todo, ambos portavoces creen que lo más «coherente ahora mismo» es «dejar las cosas como están y no aumentar los problemas políticos que ahora sufre Moncada». Por lo tanto, tal como ha sabido este diario, García y Conejero retiran el apoyo al grupo socialista municipal pero continuarán vinculados a través de sus cargos directivos a la empresa municipal.