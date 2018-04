Mariano Jurado reivindica la poesía con «Versos templados a fuego y agua»

El tercer poemario de Mariano Jurado vio la luz en el consistorio aldaiero, en un acto lleno de emoción y de reivindicació de la poesía como un arte que hoy en día «es más necesario que nunca», según el propio autor. La concejala de Biblioteca y Archivo Municipal, Mónica Trujillo, fue la encargada de conducir el acto, y se mostró «ilusionada y agradecida porque Mariano haya confiado en mí para una ocasión tan especial». Por su parte, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, dedicó unas emocionadas palabras a Jurado, al que definió como un «artesano de la palabra», y al que agradeció en nombre de todos los vecinos «que aporte su creatividad y su arte a nuestro imaginario cultural común, con versos necesarios que hablan de un humanismo forjado en el deseo de una sociedad más libre, más igualitaria y más solidaria». Por su parte, el exalcalde de Aldaia, Enric Luján, alabó el estilo literario de Mariano, y destacó su vertiente social, y la búsqueda «de nuevos modelos de sociedad más justa» a través de sus versos.

El colofón de la presentación llegó con la lectura de unos versos por parte de amigos y familiares, que acompañados por Saray García al piano consiguieron emocionar a todos los asistentes. Mariano Jurado no quiso despedir el acto sin manifestar su «pasión» por la literatura y la poesía, desde un prisma humanista y social, que refleja las injusticias y el sufrimiento de la gente trabajadora, y que habla de que un mundo mejor es posible.

Posteriormente, decenas de personas no quisieron perder la oportunidad de llevarse un ejemplar de «Versos templados a fuego y agua» firmado por Mariano Jurado, quien además hizo entrega a la biblioteca pública municipal de Aldaia de varios ejemplares de su poemario como regalo y legado a los vecinos y vecinas «de un pueblo que me ha acogido extraordinariamente y me ha dado tanto».



Hoy, en el Castell d'Alaquàs

Mariano Jurado tendrá otra cita con sus lectores esta tarde, a las 19 horas, en la Sala Ximena del Castell d'Alaquàs, con la presencia de la alcaldesa ElviraGarcía y el licenciado en filosofía Andrés Domínguez.