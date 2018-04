Acusan a un edil de Albuixech de celebrar una fiesta en un colegio y él lo niega

Compromís per Albuixech ha acusado al edil Julio del Toro, del PSPV, de celebrar un cumpleaños en las instalaciones del colegio público Tomás Albert. La coalición sostiene que Del Toro accedió a un aula prefabricada del centro y realizó un concierto privado, algo que consideran «muy grave». «No por ser concejal puede utilizar unas instalaciones que son de todos». El socialista, por su parte, niega haber utilizado los espacios educativos. «Usamos la carpa del bar del polideportivo. No entré ni a los barracones ni al centro, no tengo llaves», explica.