Un colegio de Mislata recoge firmas contra la supresión de un aula de 1º de primaria

El Ampa del colegio público Amadeo Tortajada de Mislata ha comenzado una movilización para evitar la supresión de una de las tres clases de primer curso de primaria propuesta por la conselleria de Educación. Así, a través de una plataforma digital está recogiendo firmas para evitar lo que califican como «una propuesta cuantitativa y no cualitativa». Asimismo, también han presentado alegaciones a la institución autonómica y están a la espera de contestación. En este sentido, los padres y las madres explican que «El número de alumnos de las tres aulas de 5 años no supera los 50 y teniendo en cuenta que el curso próximo se aplicará un único modelo lingüístico, éstas pasarían a ser dos aulas de 1º de Primaria. En esta situación, no se ha contado con los posibles repetidores, con lo que éstas dos clases estarían masificadas, y ello supondría una disminución en la calidad de la enseñanza», critican.

Por otra parte, el Ampa destaca el hecho de que se perderían las plazas de tres docentes. «Según la normativa actual, el centro no solo perdería la plaza de una tutora, sino también una plaza de Educación Física y otra de Pedagogía Terapéutica. Esta última plaza perdida sería un desastre para atender a los alumnos y alumnas con dificultades en las condiciones necesarias», lamentan. Así, la comunidad de padres y madres temen que se pierda la calidad educativa y piden que la conselleria reconsidere su propuesta.