El juez desestima el contencioso contra la prohibición de los toros

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Rincón Taurino de Xirivella contra el ayuntamiento por prohibir los «bous al carrer» en el verano de 2016 tras la realización de un proceso de participación ciudadana que se resolvió con un 53,4 % de los votos en contra del festejo. La jueza considera que, aunque «la consulta realizada por el ayuntamiento no puede estimarse válida, ni vinculante y no sirve para fundar la declaración de disconformidad», tampoco sirve «para privar de soporte a la decisión municipal, que por ser enteramente discrecional, no puede sujetarse a otro control jurisdiccional». Es decir, la jueza declara «alegal» la consulta popular pero asegura que al ayuntamiento no le hace falta para emitir de forma directa la declaración de disconformidad sobre la celebración de los festejos taurinos que pide el decreto 31/2015 del Consell que aprueba el Reglamento de festejos taurinos en la Comunitat. Asimismo tampoco admite como arbitraria la decisión del ayuntamiento de no dejar usar la vía pública durante las fiestas de Xirivella a la peña taurina «porque esta decisión es coherente con la postura municipal sobre la celebración del festejo y, por tanto, no arbitraria».

La peña, pese al fallo, ha celebrado «que esta sentencia reconozca alegal la consulta, ya que deja una puerta abierta, y confiamos que el recurso prospere y que el TSJ nos dé la razón tal y como ha ocurrido en Villena», señala Miguel Sevilla, portavoz. El abogado de la peña ya ha interpuesto un recurso «porque después de declarar alegal el referéndum, no puede a juicio de este despacho declarar la sentencia que la emisión de la declaración favorable es una facultad discrecional del ayuntamiento que no precisa ser motivada, pues eso contraviene el Derecho al acceso a la cultura protegido por la Constitución Española, la Ley 18/2013, reguladora de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y el principio de jerarquía normativa, pues una norma reglamentaria no puede ir contra Legislación básica estatal e invadir competencias de la Comunitat Valenciana».



«Solo dice que no está regulado»

El actual alcalde de Xirivella, Ricard Barberá, considera favorable la sentencia «porque no nos hace retractarnos de nuestra decisión» y afirma que el ayuntamiento «hizo una proceso de participación ciudadana, no una consulta, y fue el gobierno quien hizo que fuera vinculante, aunque no estaba regulado y, por eso, la jueza dice que es alegal, algo que no es ni bueno ni malo», afirma.