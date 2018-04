El Certamen Cristòfor Aguado i Medina ya tiene ganadores

El pasado miércoles 25 de abril se entregó los premios del Certamen Literario Juvenil Cristóbal Aguado y Medina de Aldaia, una edición que ha alcanzado este año su récord de participación con 571 obras presentadas. Los premios han sido otorgados en dos modalidades diferentes, narrativa y poesía, y en diferentes categorías dependiendo de la edad de los participantes. Así, los ganadores en narrativa han sido Daniela Pescador Visier, de la categoría de nueve a once años, por «Les aventures de Max en el tren dels somnis»; Meritxell Blasco Molins, de doce a quince años, por «Canviar el passat per veure el futuro» y Araceli Galiano Granados, en la categoría de dieciséis a dieciocho años, por la obra «XY». En la modalidad de poesía, Noa Chacón Martínez, de la categoría de nueve a once años, se ha hecho con el primer premio por «Brilla!»; de doce a quince años, la ganadora ha sido Carla Monterrubio Cuenca por «Ficción o realidad?» y, por último, de dieciséis a dieciocho años, el premio ha sido para Lucía Muñoz Sánchez por la obra «A todos mis personajes».