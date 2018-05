El CEIP Rabisanxo pide el aula de 2 años para el próximo curso en Alfafar

El CEIP Rabisanxo quiere contar el año que viene con un aula de 2-3 años. Así lo pidió a la dirección territorial de Educación, tras pasar la decisión por consejo escolar. Una propuesta que ha sido apoyada por el grupo socialista de Alfafar, que a través de su concejala, Noelia García, se reunió con Santiago Estañan, Director Territorial, quien le afirmó que la autorización del aula depende de que el Ayuntamiento de Alfafar asuma el coste de las obras.

«Por todo ello y tras reunirse también con la directora del centro, para ofrecerle nuestra ayuda, el PSPV ha presentado un registro de entrada solicitando el compromiso del Ayuntamiento en la realización de dicha obra. Además, de pedir una reunión urgente de portavoces, para tratar el tema y conseguir que las familias que así lo deseen puedan escolarizar a sus hijos el próximo curso», explica. Entre otras cosas, el PSPV recuerda que espera que no ocurra lo mismo que el año apsado con el CEIP La Fila, que no pudo abrir el aula porque no estaban las obras realizadas, afirman.

El gobierno, quien ha programado una junta de portavoces para tratar el asunto hoy por la mañana, asegura que también ha hablado con el director territorial, «y nos hemos comprometido a hacer las obras de adecuación del aula de 2 años», afirma Loli Monmeneu, edila de Educación. El problema son los tiempos. «Nos hemos reunidos con los arquitectos a ver si es posible realizar las obra estse verano para abrir matrícula ya. Sino, meteremos este proyecto en el Programa Edificant para el curso 2019-20», asegura.