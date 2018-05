Compromís critica no haber sido avisado de la Feria del Medio Ambiente

El grupo municipal de Compromís per Mislata ha criticado que el gobierno local no haya informado de la celebración de la feria de medio ambiente. Según palabras de su concejal Javier Gil, "resulta lamentable que no se nos haya informado a los grupos políticos de la oposición la celebración de esta feria, habría que recordarle al señor alcalde que los miembros de la oposición somos consejeros delegados de la empresa pública Nemasa y, por lo tanto, el equipo de gobierno tiene la obligación de informarnos de todo lo que acontece en la misma".

Asimismo, Gil le recuerda al alcalde que "para hacer la empresa pública más transparente, tal y como venimos solicitando desde el principio de la legislatura, seria conveniente que el consejo de administración no estuviera exclusivamente formado por miembros del equipo de gobierno, dando entrada a los grupos de la oposición y a los sindicatos con representación en la empresa, algo que el propio PSOE de Bielsa reclamaba cuando estaba en la oposición".

Compromís denuncia que "esta práctica de no informar a la oposición o hacerlo en el último momento se está convirtiendo en habitual durante el último año, y a medida que se acercan las elecciones se acentúa". "Es habitual por parte de este equipo de gobierno esperarse al día de antes para informar a la oposición o hacerlo muchos días después que a las asociaciones. Es el caso de la inaguración del Centro Ocupacional, a los grupos políticos nos informaron de la visita del President de la Generalitat dos días antes, mientras que a las associaciones con 15 días de antelación", comenta Gil.