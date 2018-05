Cuarenta empresas aprenden a mejorar su productividad en un taller en Fuente del Jarro

Alrededor de 40 empresarios y trabajadores participaron ayer por la mañana en el taller Máxima Productividad, organizado por Leansis en Fuente del Jarro.

El «modelo Lean, aplicado en España por gran cantidad de compañías, pero todavía muy desconocido para la mayoría de las Pymes, supone la aplicación de una estrategia empresarial que busca mejorar la eficiencia reduciendo costes y alineando a todas las personas de la organización hacia la estrategia correcta mediante el impulso de productos y servicios demandados por el consumidor.

En el caso del Taller de Productividad Máxima impartido hoy, se ha puesto de manifiesto el hecho de que habitualmente los trabajadores de una empresa pueden perder entre un 30 y un 70% de su tiempo realizando operaciones que no aportan valor, es decir, acciones que no acercan el producto a lo que el cliente desea. Esto puede ocurrir por pérdida de tiempo en desplazamientos, periodos de tiempo inactivos por una mala planificación o por volver a desarrollar piezas o productos defectuosos, gestiones no productivas o porque se desarrollan acciones u operaciones que el cliente no valora y no está dispuesto a pagar por ello, entre un largo etcétera.

Durante el curso se ha explicado fórmulas para optimizar el aporte de valor y eliminar los desperdicios en las operaciones, mediante la implantación de una sistemática de trabajo contrastada en diversos sectores. Leansis ofrece un diagnóstico gratuito a las empresas que lo soliciten que permite conocer las mejoras a implantar para alcanzar unos niveles más altos de productividad.