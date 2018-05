Un joven se enfrenta a 21 años por maltratar y amenazar con quemar viva a su ex

«Estaba toda rociada de alcohol y me acercaba el mechero encendido, mientras me decía que me iba a quemar viva». Así relataba lo ocurrido, detrás de biombo para no tener que enfrentarse de nuevo a las miradas de su agresor, una joven de 22 años que fue brutalmente agredida y retenida por su exnovio, con el que acababa de romper el día anterior, en un chalé de l´Eliana en agosto de 2015. Hasta tal punto llegaba el terror que pasó ese día, que la víctima incluso se orinó encima, según reconoció afectada todavía al recordar los momentos más duros pero serena sabiendo que su presunto agresor se enfrenta a una pena de 21 años de cárcel por estos graves hechos.

Por su parte, el acusado, de 24 años, se limitó a negar una tras otra todas las acusaciones. Que la llevara por la fuerza a la casa, que cerrara todas las puertas y persianas para que no pudiera escapar, así como que la hubiera engrilletado con unas esposas. De igual modo, negó que le propinara una paliza, aunque no dio explicación alguna a las lesiones que presentaba en la cara la joven cuando acudió a la Policía Local de l'Eliana tras pedir ayuda a una amiga. Tampoco recordaba el incidente del alcohol, las amenazas con prenderle fuego y todos los episodios anteriores de violencia machista, tanto los golpes como los insultos, que sí detalló la víctima.

«Me tomé cuatro trankimazines y cuando me desperté, ella ya no estaba, no sé si se quedó a dormir o no», alegó el procesado en el juicio, celebrado ayer en la Audiencia Provincial de València. Respectos al juego de llaves pequeñas que le intervino la policía, dijo que eran de una hucha y no de los supuestos grilletes con los que habría inmovilizado a su víctima.

Los hechos se remontan a la noche del 6 de agosto de 2015 cuando el acusado acudió a casa de una amiga de su exnovia, quien había decidido terminar con la relación el día anterior. «Se puso a llorar, diciendo que le hacía hacer cosas que no quería, y pensé que hablando con él se podía tranquilizar», explica la agredida. Sin embrago, cuando se alejaron de sus amigos, éste la cogió del brazo y se la llevó a la casa okupada en la que habían estado conviviendo unos meses. «Si me tienes que matar hazlo ya», le llegó a suplicar ésta.