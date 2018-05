Compromís pide un referéndum para evaluar la gestión del agua en Torrent

«Vol que la gestió de l'aigua a Torrent siga 100% pública?», es la pregunta que Compromís plantea que se formule. El grupo incluso considera que podría desarrollarse esta consulta a finales de septiembre, ya que la mencionada comisión, por la que han pasado diferentes expertos, tiene que emitir un dictamen a finales de este año. Para difundor su iniciativa, Compromís incluso ha creado la web noscortanelagua.org.

El servicio municipal del agua en Torrent se presta desde hace dos décadas por la empresa mixta Aigües de l'Horta, cuyo capital es en un 51% municipal y mientras que el socio privado es la firme Hidraqua. El contrato acaba en el año 2021. La firma también actúa en seis municipios de l'Horta.

Víctor Medina, miembro del consejo de administración de la empresa mixta por Compromís, recordó ayer el acuerdo de investidura por el que dieron la alcaldía al socialista Jesús Ros, que especificaba que se avanzaría «hacia la municipalización» y «el compromiso de no renovar la concesión». Medina también resaltó los beneficios que Aigües de l'Horta está teniendo en los últimos, que superan el millón de euros desde 2015 por lo que «no sería asumis un servicio deficitario». Por su parte, Graciela Ferrer consideró «importante» que «se genere este debate social» sobre un recurso que «es un derecho humano esencial». Y finalmente, Pau Alabajos opinó que este debate ha de extenderse a otros asuntos de gestión como la de l'Auditori municipal, que también figuraba en el acuerdo. «El PSOE tuvo en 2015 mucha prisa por firmar para tener la alcaldía y ahora tiene poca prisa en cumplir los compromisos», concluyó.



Los otros firmantes

No ve el asunto de igual forma el PSOE, cuyo portavoz Andrés Campos manifestó ayer que «preguntar sobre si queremos que el agua sea pública cuando ya es pública es engañoso». El edil defiende que en la empresa mixta tiene la mayoría el consistorio por lo que «es una de las formas de gestión pública que existen». Además, Campos recordó que «el pacto de investidura hablaba de realizar un estudio serio y en profundidad, tarea que aún no ha concluido, entre otras cosas porque la comisión, que preside Compromís, no se reúne desde noviembre». Campos cree que «primero hay que tener las conclusiones y un informe jurídico y económico serio para que la ciudadanía se pronuncie».

Y respecto a Guanyant Torrent, que también firmó el pacto, su ortavoz Jaume Santonja valoró ayer que la propuesta de referendum la someterá a la asamblea antes de tomar postura para el pleno, aunque recriminó a Compromís que «no haya planteado antes la iniciativa» a los grupos que suscribieron la investidura.