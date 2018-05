La ciudadanía de Paterna elige las fallas municipales por redes sociales

El Ayuntamiento de Paterna, con la colaboración de la Junta Local Fallera, ha organizado un concurso para que los vecinos y vecinas puedan elegir los monumentos falleros que presidirán la plaza del Ayuntamiento durante las próximas Fallas 2019. Tal y como ha explicado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo "los paterneros y paterneras podrán votar hasta el 30 de mayo los bocetos de las futuras fallas a través de un concurso público que ya se ha iniciado en las redes sociales de twitter y facebook".

En ese sentido Sagredo, quién ha destacado la excelente relación con la Junta Local Fallera en la iniciativa, ha explicado que "con este concurso queremos que sean los propios vecinos quienes, un año más, decidan el diseño de los monumentos municipales de Paterna".De esta manera, los paterneros podrán escoger, a través de los botones "me gusta" y "me encanta" en facebook, y "retweet" y "me gusta" en twitter, los diseños tanto del monumento de la falla infantil como el de la falla grande.

En cuanto a la infantil las opciones que se presentan son "Contes" del artista Miguel Ángel Royo Ferrandis, que recrea los personajes principales del cuento de Cenicienta y "La Foto" de Paco y David, una sátira las fotos familiares, compuesta por 15 figuras que representan a los distintos miembros de un mismo clan.

Por su parte, los monumentos grandes se decidirán entre el diseño de Paco y David que con su proyecto "Contes Desencantats", escenifican algunas de las imágenes más reconocidas de los cuentos populares, y "Bateig Valencià" de Miguel Ángel Royo Ferrandis, que recrea la escena de un bautizo con los falleros y falleras como protagonistas.

Por último el alcalde ha señalado que "este año de nuevo, el Ayuntamiento se encargará de financiar la falla municipal hasta el valor establecido para la Sección Especial, para potenciar y fortalecer las tradiciones falleras de la localidad".