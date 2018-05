La policía recupera 28 azulejos del Castell d'Alaquàs que eran vendidos por internet

«La noticia publicada en Levante-EMV nos puso tras la pista de esta cerámica con un valor histórico incalculable», reconocía el jefe del grupo de Patrimonio de la Policía Autonómica tras la recuperación de 28 azulejos supuestamente expoliados del Castell d´Alaquàs, según prueban sus motivos y medidas, que estaban siendo vendidos a través de internet, como denunció a principios de mayo este periódico. Así, una investigación realizada en tiempo record ha permitido a la policía de la Generalitat identificar a seis personas que trataban de comercializar con dichas piezas, de estilo gótico del Siglo XV, y cuyo origen legal no pudieron acreditar.

La mayoría de ellos, anticuarios, argumentaron que se habían encontrado los azulejos en contenedores o que los habían adquirido en el antiguo rastro de València hace varias décadas. De esta forma, todavía se desconoce cuando pudo producirse el expolio del Castell d´ Alaquàs. La alcaldesa del municipio, Elvira García, calcula que las piezas del pavimento del claustro superior podrían haber sido expoliadas entre 1918, fecha en la que el castillo fue declarado Monumento Nacional Artístico-Arquitectónico, y el año 2003, cuando se expropió y ya declarado Bien de Interés Cultural (desde 1999) el Ayuntamiento se hizo cargo de su protección y conservación.

De las 28 piezas recuperadas ahora por la Policía de la Generalitat, todas ellas en la provincia de València, 23 reúnen las mismas características y medidas que los azulejos expoliados. Asimismo eran puestas a la venta por precios que iban desde los 35 a los 500 euros, aunque su valor patrimonial real es incalculable. «Esperamos que en los próximos días podamos localizar más piezas que también están a la venta en otras provincias y en el extranjero», apuntó el comisario de la Policía Autonómica Álvaro Rodríguez. De hecho, los investigadores tienen constancia de al menos cuatro piezas con símbolos propios de la familia Torres de Aguilar que están a la venta en Holanda por 500 euros cada una.

Posible delito de receptación

La causa ha sido remitida a la Fiscalía de València y por el momento los seis interrogados no figuran como investigados, aunque podrían enfrentarse a un presunto delito de receptación por haber adquirido piezas sustraídas a sabiendas de su origen ilícito.

Las fuentes consultadas por este periódico explicaron que la ilegalidad de la venta de los azulejos del Castell radica en que se considera que forman parte del monumento, aunque fueran arrancados en un momento determinado de sus estancias, y no son un bien mueble relacionado con el palacio. Por lo tanto, los pavimentos están afectados por las declaraciones de monumento nacional y Bien de Interés Cultural (BIC), igual que el propio edificio, y no pueden comercializarse, especialmente cuando desde 2003 el inmueble es de titularidad municipal.

Identificados por sus dimensiones

Algunos de los azulejos requisados reproducen motivos similares a los que estuvieron en otras de las casas señoriales de los Torres de Aguilar en el siglo XVI, en València,y, en ese caso, no sería irregular venderlos porque esos inmuebles no estaban protegidos. No obstante, la policía ha contado con la colaboración del director del Museo Nacional de la Cerámica, Jaume Coll, el mayor experto en la materia, quien los ha identificado en un informe como pertenecientes al Castell por sus dimensiones, que son distintas a los de las casas aunque su ornamentación sea el águila o las tres torres. Según fuentes de la investigación, las losetas del Castell tienen un tamaño algo superior ya que se hicieron específicamente para esas estancias señoriales de grandes dimensiones.

Los azulejos recuperados van a ser devueltos a Alaquàs. «Vuelven a casa y serán guardadas con sus piezas hermanas, para ser catalogadas», explicó la alcaldesa. Por su parte, José María Ángel, responsable de la Agencia de Seguridad y Emergencias, indicó que el Ivaspe ofrecerá cursos para que los policías locales de la Comunitat se formen en cuestiones relacionadas con la protección del patrimonio, y así evitar que casos como éste permanezcan ocultos durante años.