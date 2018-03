Un 'bot' para 'conectar' a los alumnos con la universidad

La Universidad CEU Cardenal Herrera lleva más de quince años radicada y reconocida como universidad privada y cuenta con más de 6.000 alumnos de grado y 3.000 de postgrado. Ahora, para seguir acometiendo el ambicioso plan de internacionalización con el que cuenta, ha implantado, gracias a la ayuda de la empresa tecnológica Encamina, un bot que se apoya en las soluciones en la nube de Microsoft, como Azure y Office 365 y que pretende mejorar la interacción y la relación con el estudiantado universitario, tanto nacional como internacional.

Al respecto, Iñaki Bilbao, Vicerrector de Relaciones Institucionales del CEU Universidad Cardenal Herrera, explica que "pretendemos que el bot se convierta en un asistente virtual tanto del profesor como del alumno, para ayudar en el proceso de aprendizaje del alumno y dar soporte 24 horas al día y 7 días a la semana. En caso de que el bot no sea capaz, siempre lo reconduciremos al profesor".

El objetivo de la institución educativa era dotar a sus alumnos de un sitio único en el que pudieran solicitar la información que desearan e, incluso, resolver incidencias propias, todo ello con la necesidad de que pudieran utilizar sus canales habituales, empleando su lenguaje natural y sin tener que aprender a utilizar nuevas aplicaciones.

Decididos a buscar una solución, José Luis Roig, Responsable de IT de la Fundación Universitaria CEU San Pablo explica que "de todas las posibilidades que vimos en el mercado, nos convenció la de Microsoft, de la mano de ENCAMINA, por todo el despliegue tecnológico que aporta y sobre todo porque tiene la capacidad de integrarse con nuestros servicios actuales. De hecho, ahora mismo, nuestro CRM está en la nube y todos nuestros servicios de Office 365 están en Azure de la mano de Microsoft". Azure, clave para una implantación sencilla.

De este modo, la implantación de Azure en el CEU Cardenal Herrera, que corrió a cargo de Encamina, se facilitó gracias a la escalabilidad de la que goza la plataforma cloud de Microsoft.

Tal y como explica Alberto Díaz, CTIO de Encamina, "el volumen de alumnos del CEU es alto y el volumen de posibles alumnos que podamos atender desde el bot también es alto, por eso necesitamos una plataforma que nos permita escalar y que nos permita de una forma sencilla poder administrar toda esta infraestructura".

Así, el bot, que se apoya en Azure, accede a los perfiles de Office 365 de los alumnos, profesores y personal administrativo del CEU Cardenal Herrera para determinar si son estudiantes o no, si son estudiantes internacionales o no, así como otros datos personales necesarios a la hora de que el bot cree incidencias con IT, reserve tutorías con un profesor, etc., todo en nombre del usuario y de una forma ágil y sencilla.

En definitiva, con esta primera versión desplegada en el centro educativo, "la apuesta es que el bot en un futuro sea proactivo, por lo cual el bot podrá predecir y podrá acompañar al alumno, para conseguir metas que por sí solo a lo mejor hubiera descuidado", según comenta Roig.